El presidente del Comité Popular de Hanoi, Chu Ngoc Anh, inspecciona las medidas de prevención y control antiepidémico en la estación de My Dinh . (Foto: VNA)

Hanoi (VNA)- El presidente del Comité Popular de Hanoi, Chu Ngoc Anh, hizo hincapié en la responsabilidad individual y colectiva en la materialización de las medidas de prevención y control antiepidémico, durante una visita de inspección sobre esas labores en el Aeropuerto Internacional de Noi Bai, la estación de autobuses My Dinh y el edificio Dolphin Plaza En particular, el funcionario dijo que, frente al riesgo de propagación del coronavirus, el Aeropuerto Internacional de Noi Bai debe continuar cumpliendo estrictamente el proceso de recogida y cuarentena de los pasajeros internacionales.Propuso a Noi Bai reforzar las medidas preventivas, especialmente el protocolo 5K del Ministerio de Salud (Mascarilla-Desinfección-Distanciamiento-Sin Multitudes-Declaración Médica) y la detección de los casos con síntomas de tos y fiebre; además de luchar de manera proactiva contra el COVID-19 y aumentar la coordinación con otros aeropuertos en el seguimiento de la realización de las declaraciones médicas.Durante su inspección a la estación de ómnibus de My Dinh, Ngoc Anh manifestó su preocupación por el flujo de personas que regresan a la capital después de los días feriados, puesto que muchas provienen de áreas epidémicas.Por tal motivo, exhortó a las estaciones de autobuses a cumplir estrictamente con las directivas de la ciudad sobre la prevención del COVID-19, garantizando el distanciamiento, la realización de la declaración médica y la detección de los casos sospechosos.En el edificio Dolphin Plaza, en el distrito de Nam Tu Liem, exigió al equipo encargado de la supervisión del COVID-19 en la comunidad y la policía local establecer una lista de las personas que retornan a Hanoi, con su declaración médica, en pos de impedir la trasmisión de la enfermedad.