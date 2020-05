Foto de ilustración (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - El sector agrícola de Hanoi ha mejorado la gestión de la higiene y la seguridad de los alimentos en la producción y el comercio en los últimos tiempos, según informó el Departamento de Agricultura y Desarrollo Rural (DADR) de Hanoi.De acuerdo con la misma fuente, estos esfuerzos incluyeron la inspección, la evaluación, la clasificación y el desarrollo de cadenas agrícolas seguras para controlar la calidad de los productos.Sin embargo, la implementación de las medidas al respecto ha enfrentado varias dificultades, especialmente en los establecimientos de pequeña escala.Según el Departamento de Control de Calidad de Productos Agrícolas, Forestales y Pesqueros de Hanoi, la ciudad cuenta con 17 mil 417 establecimientos de producción y comercio de mercancías agrícola.Desde principios de año, esta entidad evaluó y clasificó 51 establecimientos, de los cuales 13 no cumplieron con los estándares de la inocuidad alimentaria.Con respecto a las dificultades para inspeccionar y manejar infracciones en las instalaciones de pequeña escala, el subdirector del Departamento, Ngo Dinh Loat, dijo que la cantidad de establecimientos de producción agrícola en la ciudad es muy grande, pero el número de personal de inspección fue modesto.Para mejorar la eficiencia del control de higiene de los alimentos, el Departamento de Desarrollo Agrícola y Rural de Hanoi continuará mejorando la difusión de información en los medios de comunicación sobre las regulaciones de gestión y la elección de productos seguros con orígenes claros.Según el vicedirector del DADR, Ta Van Tuong, su entidad solicitará a las unidades que fortalezcan las inspecciones no programadas en las entidades de producción y comercialización, y que tomen muestras de productos para probar y descubrir violaciones de las normas de la inocuidad alimentaria.Todos los establecimientos de producción y comercialización agropecuaria deben tener certificados de higiene de los alimentos, subrayó Van Tuong.Las autoridades distritales deben asignar fondos y organizar el personal de acuerdo con los requisitos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el gobierno municipal, señaló.Los establecimientos que no cumplan con las regulaciones deben cerrarse y los propietarios, multados, precisó.Es necesario promover el rastreo del origen de los productos agrícolas mediante códigos QR para ayudar a los clientes a acceder a bienes seguros y crear una competencia saludable en el mercado, enfatizó./.