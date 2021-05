El director Dong Quang Vinh (camisa roja), fundador de Hanoi Voices, se presenta con los miembros de Hanoi Voices en el escenario de la Ópera de Vietnam (Fuente:VNA)

Hanoi, 19 may (VNA)- Hanoi Voices (HNV) es una orquesta única y extraña porque la mayoría de ellos son extranjeros que viven y trabajan en Vietnam con la misma pasión por la música. Hanoi, 19 may (VNA)- Hanoi Voices (HNV) es una orquesta única y extraña porque la mayoría de ellos son extranjeros que viven y trabajan en Vietnam con la misma pasión por la música.

El fundador de HNV es el director de orquesta Dong Quang Vinh, quien fue seleccionado por el gobierno de Estados Unidos como el único representante de la ASEANN para participar en el proyecto "Promoción del cambio social a través del arte". En 2016, fundó Hanoi Voices a partir de un mensaje: cantar, jugar instrumentos musicales juntos, intercambiar y compartir el valor de la música con el público.



Inicialmente, HNV solo tenía 14 miembros y ahora 40 personas (70 por ciento extranjeros), pero los miembros cambian constantemente porque los extranjeros vienen a trabajar en Vietnam y luego se regresan a sus países de origen. También es interesante para HNV dar la bienvenida siempre a nuevos miembros, nuevas personalidades en un campo musical común sin distancia.



Ciril es francés, quien está trabajando en la Organización Universitaria de Lengua Francesa (AUF) me dijo alegremente que ha estado con HNV durante 2 años y considera este lugar como su familia. Ciril compartió que ha participado en muchos grandes programas que HNV realizó en Vietnam y que cada vez tuvo emociones indescriptibles. Recientemente, él y HNV actuaron en la obra musical " Los miserables", la que compuso el evento cultural de Hanoi en 2020.



Para convertirse en miembro de HNV, todos los miembros deben tener cualidades de pasión por la música, cuidadosamente seleccionados con muchas rondas de audiciones... El director Dong Quang Vinh y Ciril ponen a prueba sus habilidades de sonido, así como las técnicas musicales de los novatos, cuando se encuentren los estándares, son admitidos en el grupo. La Sra. Maria Gunder, el Sr. Has Wovmgoor, la Sra. Katja Sailer..., quienes son miembros de HNV, compartieron el mismo sentimiento: ¨El entusiasmo del director Dong Quang Vinh nos ha conectado estrechamente y nos ha abierto oportunidades para expresarnos, actuar en grandes escenarios.¨



Todas las semanas, HNV tiene sesiones de práctica, generalmente por la noche. El hábito de practicar mucho e interpretar música profesionalmente ha hecho que HNV tenga éxito en muchos escenarios importantes de actuación de L'Espace (Instituto Francés en Hanoi), la Gran Ópera, Embajadas o actuaciones para la comunidad en las universidades. Al estar en HNV, todos los miembros consideran que esta es una escena de espíritu invaluable, practican, actúan con lo mejor y respetan al público. Desde aquí, los miembros de HNV difundieron el amor por la cultura y tierra vietnamita a amigos internacionales con un espíritu: vivir en Vietnam y ser como un vietnamita.



Cada vez que practiquen canciones populares vietnamitas, como Beo dat may troi, Trong com, Hello Vietnam... los miembros están muy emocionados. Todos aprenden y luego hacen referencia a los archivos documentales para representar adecuadamente la "calidad vietnamita". Cuando se reproduce una canción sobre Vietnam, es el momento en que se difunde la cultura vietnamita.



En 2020, Vietnam se enfrentaron a COVID-19, muchos miembros de HNV comparten que: ¨En los momentos que estábamos enfermos, cansados, pero cuando vinimos a HNV fuimos agregar un poder milagroso a través de las melodías que interpretamos, la música nos ayuda a ser más poderosos y a vernos adelante hacia el futuro de una manera positiva¨./.

VNA