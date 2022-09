Hanoi (VNA)- El Comité Popular de Hanoi asignó al Departamento de Transporte municipal la coordinación con las unidades pertinentes para desarrollar objetivos y una hoja de ruta destinada a la implementación del Programa de Acción sobre transformación de energía verde, reducción de emisión de carbono y metano, en el cual planea electrificar el 100 por ciento de los autobuses.Tras nueve meses de implementación piloto de nueve líneas de autobuses eléctricos, esos vehículos muestran ventajas sobresalientes, atrayendo a más pasajeros gracias a su calidad de servicios.No solo ofrecen servicios de transporte más modernos en comparación con los autobuses de gasolina, los ómnibus eléctricos también ayudan a disminuir la emisión de gases de efecto invernadero de manera sostenible y proteger mejor el medio ambiente.Según Thai Ho Phuong, subdirector del Centro de Gestión de transporte público de Hanoi, en 2022, la ciudad explotó seis nuevas rutas de autobuses eléctricos, que incluyen: Hao Nam – área urbana de Ocean Park, estación de autobuses de Giap Bat – Ocean Park, Long Bien – Cua Nam – Smart City, zonas cercanas de organismos de servicios públicos de Hanoi – Times City, Smart City – parque acuático Ho Tay, Smart City – Vincom Long Bien.Se espera que en los próximos años, Hanoi continúe abriendo otras rutas. Tres itinerarios de autobuses eléctricos que operaron a partir de 2021 incluyen: estación de autobuses My Dinh - Nga Tu So - Ocean Park, My Dinh (Ham Nghi) - Thai Ha - Ocean Park, Long Bien - Cau Giay - Smart City.Solo en los primeros seis meses del año, los autobuses eléctricos transportaron a más de 122 millones de personas y el número de pasajeros aumenta constantemente.La Corporación de Transporte de Hanoi es la principal unidad de transporte público de pasajeros en autobuses. En la actualidad, opera 83 rutas con casi mil 100 vehículos. Desde 2016, la empresa ha centrado su inversión en unos 600 autobuses nuevos que cumplen estándares de emisiones Euro 3 y 4 para sustituir a los viejos. Alrededor de 800 vehículos tienen menos de cinco años de uso, que representa el 73 por ciento de la totalidad.De acuerdo con la Decisión 876/QD-TTg en 2022 del Primer Ministro que aprueba el Programa de Acción sobre transformación de energía verde, reduciendo las emisiones de carbono y metano de la industria del transporte, a partir de 2025, el 100 por ciento de los vehículos utilizará electricidad y energía verde. La tasa del transporte público de pasajeros en Hanoi será del 45 al 50 por ciento.A partir de 2030, la tasa de vehículos eléctricos alcanzará al menos el 50 por ciento. La cifra se elevará al 100 por ciento para 2050.La primera ruta de autobuses eléctricos inteligentes de Vietnam se lanzó en el complejo residencial Vinhomes Smart City, en Hanoi.El autobús eléctrico Green Bus, producido por la empresa de automóviles VinFast del conglomerado vietnamita Vingroup, es el primero de su tipo bajo la marca "Make in Vietnam" y operado por VinBus.El vehículo utiliza energía ecológica y respetuosa con el medioambiente.Los autobuses están equipados con un sistema que aplica tecnología integral de Internet de las cosas (IoT), cámaras de viaje y de seguridad en el automóvil, servicio de Wifi de alta velocidad gratuito y pantalla de entretenimiento.Con un sistema de estación de carga inteligente, moderno y de alta tecnología, es posible cargar dos autobuses eléctricos al mismo tiempo, con un tiempo de carga completo estimado de aproximadamente dos horas y media para un viaje de 220 a 260 kilómetros.En particular, las rutas de autobuses eléctricos cuentan con un sistema de boletos diverso y flexible y pago a través de canales en línea./.