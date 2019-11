Lao Cai, Vietnam (VNA)- El grupo de voluntarios israelíes “Heroes for Life”, en coordinación con estudiantes universitarios vietnamitas, imparten clases gratuitas a los niños locales en el distrito de Sa Pa, en la provincia septentrional de Lao Cai, del 18 al 28 de este mes.

Imparten clases voluntarios israelíes a niños en provincia vietnamita (Fuente: VNA)



Más de mil alumnos de escuelas locales aprendieron inglés, así como otras asignaturas como geografía, matemáticas e historia a nivel de primaria.

Además de participar en actividades colectivas, los 22 miembros del grupo también pintaron y renovaron las instalaciones escolares.

Do Van Tan, jefe de la División de Educación y Capacitación del distrito de Sa Pa, informó que los estudiantes están muy emocionados por participar en esas actividades.



Por su parte, embajador israelí acreditado en Hanoi, Nadav Eshcar, indicó que se trata de un programa significativo para la comunidad de Israel en el país indochino.



Una característica especial del Heroes for Life es que regresará a las localidades anteriores cada año, para continuar realizando actividades voluntarias y mantener contactos locales.



Heroes for Life es una organización no gubernamentales, fundada en 2013, para mostrar al mundo un rostro más humano y amable de Israel, de una manera positiva a través del trabajo voluntario./.