Can Tho, Vietnam (VNA)- Estados Unidos seguirá contribuyendo con esta ciudad survietnamita al establecimiento de una estrategia conjunta para el desarrollo de múltiples sectores, en especial en agricultura, protección medioambiental, y el enfrentamiento al cambio climático.

La cónsul general de Estados Unidos en Ciudad Ho Chi Minh, Marie C. Damour (Foto: Embajada de Estados Unidos en Vietnam)

La cónsul general del país norteamericano en Ciudad Ho Chi Minh, Marie C. Damour, se pronunció en ese sentido durante una reunión, efectuada la víspera en Can Tho, con el vicepresidente del Comité Popular Municipal, Quang Hoai Nam, donde añadió que ambas partes deben priorizar las asistencias concretas en los programas de colaboración.

La ciudad de Can Tho, centro económico en la región del Delta de Mekong con una agricultura diversificada, que incluye la producción de muchos productos de alta calidad y valor de exportación, atrae la atención de muchas organizaciones e inversionistas estadounidenses, dijo Damour.Según la agenda, el Servicio de Estudio Agropecuario (ARS), del Ministerio de Agricultura de Washington, enviará expertos a esta urbe el próximo año para la solución de las barreras en el desarrollo del sector, quienes concentrarán en renglones como la seguridad alimentaria, el mejoramiento de la calidad de tierra y la nutrición de las plantas, así como en el aumento del valor de los productos locales.El ARS fija además la meta de mejorar la capacidad de los investigadores, campesinos y funcionarios de Can Tho en la rama.Por otra parte, Estados Unidos también impulsará planes de cooperación con esta metrópoli, para desplegarproyectos de emisión de aire limpio y reducción de los gases del efecto invernadero, con el objetivo de aumentar la resistencia de la ciudad ante el cambio climático.Por su parte, Hoai Nam reafirmó su compromiso de crear condiciones favorables para los socios estadounidenses, y confió en que los diplomáticos de Washington sirvan como puente de conexión para apoyar a Can Tho en acceder a las inversiones de ese país./.