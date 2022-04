Durante el evento (Fuente: VNA)

Quang Ninh, Vietnam (VNA)- Una ceremonia de inauguración del asta de la bandera nacional se llevó a cabo en el sitio conmemorativo del Presidente Ho Chi Minh en la isla de Co To, de la provincia norvietnamita de Quang Ninh, informaron fuentes oficiales.

La obra mide 27,9 metros y cuesta más de 87 mil dólares. Es capaz de soportar las duras condiciones climáticas, lo que garantiza una durabilidad de más de 70 años.



Se trata también de una actividad significativa para celebrar el 61 aniversario de la visita del Presidente a la isla de Co To (9 de mayo).

En la ceremonia de inauguración del asta de la bandera nacional (Fuente: VNA)



Como regalo de la Universidad de Transportes y Comunicaciones y el Alto Mando de la Guardia del Mausoleo del Presidente Ho Chi Minh, la construcción tiene un significado importante en la afirmación de la soberanía territorial de Vietnam y en la promoción del orgullo nacional y el patriotismo.



Al dirigirse a la ceremonia de izamiento de la bandera, Nguyen Viet Dung, presidente del Comité Popular de Co To, expresó su gratitud por el apoyo en la construcción del asta.



Co To, un popular destino turístico, es el primer distrito insular de Vietnam reconocido por cumplir los criterios rurales del nuevo estilo./.