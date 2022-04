Ceremonia de inauguración de la autopista (Foto: VNA)

Tien Giang, Vietnam (VNA)- El viceprimer ministro vietnamita Le Van Thanh asistió hoy a la ceremonia de inauguración de la autopista Trung Luong - My Thuan, que atraviesa la provincia sureña de Tien Giang.Con una inversión total de más de 551 millones de dólares, la obra cuenta con una longitud total de 51 kilómetros, cuatro carriles para vehículos, cada uno con 3,5 metros de ancho, y 39 puentes elevados a lo largo de la ruta principal.En el acto, Van Thanh destacó que Trung Luong - My Thuan constituye un proyecto de especial importancia para el desarrollo socioeconómico en el Delta del Mekong, una región económica clave con un gran potencial para el país.Por tal motivo, dijo, para que la autopista pueda promover su eficiencia en el desarrollo socioeconómico en la región deltaica, la provincia de Tien Giang debe seguir modernizando la vía, construir más calles de conexión, carriles de parada de emergencia, infraestructuras relacionadas y estaciones de descanso, así como disponer de un plan para garantizar la seguridad del tráfico, evitar los atascos, además de reparar y mantener la obra.Al enfatizar que para el 2025, el país espera construir tres mil kilómetros de carreteras, y para el 2030, unos cinco mil kilómetros, precisó que de ellos 400 kilómetros atravesarán el Delta del Mekong en los próximos tres años.Después de completar la autopista Trung Luong - My Thuan , se acelerará la implementación de los proyectos de carreteras My Thuan - Can Tho, Can Tho - Ca Mau y Chau Doc (An Giang) - Tran De (Soc Trang).Después de la ceremonia de inauguración, Trung Luong - My Thuan se pondrá oficialmente en funcionamiento, sin tarifas de peaje a partir de las 7:30 (hora local) del 30 de abril de 2022, con una duración prevista de 60 días, para la velocidad mínima de 60 kilómetros por hora, y máxima de 80 kilómetros por hora.Se trata de un momento para realizar pruebas de operación, control de carga y evaluación técnica antes de poner oficialmente en el cobro de tarifas de recuperación del proyecto./.