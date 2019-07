La histórica Prisión de Hoa Lo (Fuente: hoalo.vn)

Hanoi (VNA)- En la histórica Prisión de Hoa Lo, se inauguró hoy una exhibición con motivo del vigésimo aniversario del reconocimiento por la UNESCO de esta capital como Ciudad por la Paz, el cual se conmemora anualmente el 16 de julio.La exposición, titulada “El Diario de la Paz”, narra las batallas del pueblo vietnamita contra el ejército estadounidense desde 1954 hasta el fin de esa guerra, en 1975.La demostración constituye una muestra de gratitud de la nación indochina a los amigos internacionales, quienes, sin distinción de nacionalidad y raza, protestaron contra las acciones del imperialismo norteamericano, y se esforzaron a contribuir por la independencia y soberanía de Vietnam.El evento se divide en tres zonas, incluidas las del escalón de las luchas, la aspiración por la paz, y el mensaje para futuras generaciones.A través de la muestra, el comité organizador espera presentar la imagen de Hanoi en particular, y de Vietnam en general como destinos para la cooperación, la amistad y la paz.El mayor general Huynh Dac Huong, ex comandante y jefe de la Comisión de Enlaces de soldados y especialistas militares vietnamitas que lucharon en Laos, contó historias sobre las guerras por la libertad nacional y sobre los sacrificios de los combatientes voluntarios connacionales durante el cumplimiento de sus misiones en el país vecino.Por su parte, el embajador Nguyen Tam Chien, presidente de la Asociación Vietnam-Estados Unidos, expresó su deseo de que el pasado no se repita en el futuro.En la ocasión, los visitantes donaron fotos, documentos, y otros materiales de valor histórico, para apoyar a las investigaciones venideras.Se entregaron, además, obsequios a las víctimas del agente naranja en la aldea de la Amistad de Vietnam, ubicada en el distrito de Hoai Duc, de esta ciudad milenaria.-VNA