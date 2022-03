La exposición "Tesoros escondidos" (Fuente:Nhan Dan)

Hanoi (VNA)- Varias obras inéditas del extinto pintor Phan Ke An se presentan del 11 de marzo al 16 de abril en el Instituto Francés de Hanói L'Espace en la exposición titulada “ Tesoros escondidos”.Phan Kich (1923-2018), como era su seudónimo, fue uno de los grandes pintores de Vietnam en el período de las bellas artes indochinas.Las piezas en exhibición, aunque inconclusas, no pierden valor por ello. Cada pintura cuenta una historia, un recuerdo, una inquietud y un pensamiento del pintor en el arduo camino de la creación artística, según informó el periódico electrónico Nhan Dan.Phan Ke An fue famoso por su maestría en diferentes géneros y el uso de variados materiales como laca, pintura al óleo, seda y tallado en madera. Sus obras reflejan a menudo la vida revolucionaria y las actividades cotidianas de los grupos étnicos en las zonas montañosas.Recibió numerosos premios prestigiosos, tales como la Orden de Independencia de Tercera Categoría, la de Resistencia de Segunda Categoría, por la Causa de las Bellas Artes de Vietnam y por la Causa del Periódico Nhan Dan (Pueblo).El 13 de marzo se realizará una tertulia sobre la vida y la obra de Phan Ke An con la participación de la representante de su familia, Phan Mai Anh Thuy, y el pintor y curador Vu Do./.