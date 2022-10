Can Tho, Vietnam (VNA)- La ceremonia de inauguración del Complejo de laboratorio de investigación y el Edificio de alta tecnología , construidos con la Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD) proporcionado por el gobierno japonés, se llevó a cabo en la ciudad survietnamita de Can Tho.Se trata de los dos laboratorios más modernos del delta del Mekong, pertenecientes al plan "Actualización de la Universidad de Can Tho".Según Ha Thanh Toan, rector de la Universidad de Can Tho, la mencionada iniciativa cuenta con un capital total de unos 90,6 millones de dólares, de los cuales, el préstamo AOD fue de alrededor de 77 millones de dólares.También constituye un plan clave y destacado de la región Suroeste en general y la urbe de Can Tho en particular, agregó.