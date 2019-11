An Giang, Vietnam (VNA)- Un programa de aprendizaje interactivo norteamericano (American Hangout) fue inaugurado en la Universidad de An Giang, en la homónima provincia survietnamita, durante una visita de trabajo a esta localidad de Marie Damour, cónsul general de Estados Unidos en Ciudad Ho Chi Minh.

En el evento (Fuente: VNA)

En el evento, organizado la víspera por la Junta de Rector de la Universidad de An Giang y el consulado estadounidense, se destacó que este proyecto es el primer modelo de su tipo en el país indochino, y como parte del mismo la parte norteamericana entregó una colección de más de cien libros sobre su país.El American Hangout se concibe como una iniciativa para que los profesores, estudiantes y habitantes de An Giang en general, tengan acceso a documentos que faciliten el intercambio de ideas y conocimientos, lo cual les permitirá además mejorar el nivel de inglés.En la ceremonia de apertura, el vicerrector de la Universidad de An Giang, Tran Van Dat, enfatizó que muchos estudiantes recibieron becas en Estados Unidos en los años recientes. Además, reconoció el papel del referido consulado en el mejoramiento de la calidad de los profesores y alumnos vietnamitas, a través de la organización de seminarios y programas de capacitación.Por su parte, Damour indicó que el evento marcó un hito importante en la fuerte relación entre el Consulado General de Estados Unidos y la Universidad de An Giang, así como entre el pueblo norteamericano y los habitantes del Delta del río Mekong./.