Yakarta (VNA)- Indonesia planea abrir cuatro mil restaurantes en el extranjero a fines de 2023 y principios de 2024 para promover su cultura culinaria , anunció el ministro de Turismo y Economía Creativa, Sandiaga Uno.Como parte del programa Indonesia Spice Up the World, se espera que el esquema contribuya al crecimiento del producto interno bruto del país, compartió.Su cartera continuará brindando orientación y ayudando a los empresarios nacionales a expandir sus negocios culinarios en el exterior, cooperando con las partes relacionadas, como varias agencias de representación de Indonesia en el extranjero , para concretar rápidamente la apertura de restaurantes, agregó.Además, el programa Indonesia Spice Up the World también tiene como objetivo aumentar el valor de exportación de los condimentos y especias de la nación del Sudeste Asiático a dos mil millones de dólares, agregó.Con suerte, Indonesia puede convertirse pronto en un destino culinario mundial, por lo que los turistas extranjeros pensarán que visitar el país tendrá un valor agregado, indicó el ministro./.