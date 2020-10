Foto de ilustración (Fuente: thejakartapost)

Las entidades mencionadas incluyen a Alibaba Cloud (Singapur) Pte Ltd, GitHub, Inc., Microsoft Corporation, Microsoft Regional Sales Pte. Ltd., UCWeb Singapore Pte. Ltd., a la nueva Pte. Ltd., Coda Payments Pte. Ltd y Nexmo Inc.En un comunicado, el director general de la Dirección General de Impuestos del Ministerio de Finanzas de Indonesia , Suryo Utomo, dijo que esas corporaciones deben comenzar a cobrar el IVA sobre los productos y servicios digitales a anunciantes y consumidores a partir del 1 de noviembre próximo.El año pasado, Indonesia anunció que Google, Facebook, Amazon, Twitter y Netflix, que no están registrados en el país sudesteasiático pero tienen ingresos de consumidores en el país, estarían sujetos al IVA.En abril, el gobierno indonesio emitió una regulación fiscal digital para las empresas de tecnología global en el marco de una ley sobre políticas financieras en respuesta a la pandemia de COVID-19.En consecuencia, todos los grupos extranjeros que realizaron ventas anuales de 600 millones de rupias indonesias (40 mil 540 dólares) de sus productos y servicios digitales en Indonesia, o que informaron al menos 12 mil visitas al año, deberán pagar un 10 por ciento de IVA ./.