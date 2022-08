El ministro coordinador de Asuntos Económicos de Indonesia, Airlangga Hartarto (Fuente: republika.co.id)

Yakarta (VNA) – El ministro coordinador de Asuntos Económicos de Indonesia, Airlangga Hartarto, anunció que se pondrá fin al paquete financiero para la lucha contra la COVID-19 y la recuperación económica nacional a finales de este año.



Según el titular, con base en la Ley 02 de 2020 sobre el empleo del presupuesto estatal para la lucha contra la COVID-19, se ha permitido que el déficit de ese fondo supere el tres por ciento del producto interno bruto (PIB) nacional durante tres años hasta 2022



El gobierno no destinará presupuesto para el manejo de la COVID-19 y la recuperación económica nacional, pero eso no significa que no continuará con sus programas en los sectores de salud y protección social, aclaró el Ministro, y agregó que el fondo será devuelto en su totalidad a cada sector como antes de que estallara la COVID-19.



Anteriormente, la ministra de Finanzas, Mulyani Indrawati, dijo que la asignación presupuestaria para el manejo de la COVID-19 y la recuperación económica nacional había alcanzado 146,7 billones de rupias (9,9 mil millones de dólares), o el 32,2 por ciento del límite máximo de 455,62 billones de rupias hasta el 22 de julio de 2022.

La asignación presupuestaria comprendía 63,7 billones de rupias para la protección social y 31,8 billones de rupias para el sector de la salud./.