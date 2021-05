Yakarta (VNA)- Indonesia incluyó a 417 personas y 99 organizaciones a la lista de terroristas , según el ministro coordinador de Asuntos Políticos, Jurídicos y de Seguridad del país, Mahfud MD.Al mismo tiempo, informó que el número se actualizó el 3 de mayo según las estadísticas de los fallos de los tribunales nacionales hasta el 14 de abril, y probablemente seguirá aumentando en el próximo tiempo.La clasificación de terrorista de los grupos armados no solo se basa en las peticiones del gobierno, sino que también tiene una base legal bastante sólida, incluida la Ley No. 5 de 2018 contra ese crimen.El 29 de abril, el gabinete indonesio incluyó a los rebeldes armados en la provincia de Papúa en la lista de grupos terroristas, tras una serie de actos terroristas llevados a cabo por esta fuerza desde abril.El titular también citó la Ley No. 5 de 2018, según la cual se define a los terroristas como cualquier persona que planifique, haga campaña y organice actos de terrorismo./.