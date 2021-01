Yakarta (VNA)- La causa del accidente aéreo de la aerolínea indonesia Sriwijaya Air hace más de dos semanas podría deberse a un problema del sistema automático de gas, según el investigador del Comité Nacional de Seguridad del Tráfico, Nurcahyo Utomo.

El personal de mantenimiento de la aeronave informó el problema técnico varios días antes del accidente, dijo.Sin embargo, el funcionario anunció que es demasiado pronto para concluir que esta es la principal causa del accidente, en el contexto que aún no se ha encontrado el dispositivo de grabación de cabina (CVR).También señaló que el avión todavía es capaz de volar si el sistema automático de gas no funciona, ya que el piloto puede controlar manualmente.Mientras tanto, una fuente anónima de la agencia de investigación del país del Sudeste Asiático reveló que el sistema de aceleración automática de uno de los motores del vuelo no funcionaba correctamente durante el despegue.Eso puede crear una enorme diferencia de potencia entre los motores que dificulta el control de la aeronave y posiblemente pudo provocar el accidente.Se trata del accidente aéreo más grave en Indonesia desde el incidente del Boeing 737 MAX de la aerolínea Lion Air en las aguas de Java que cobró la vida de 189 pasajeros y tripulantes en 2018./.