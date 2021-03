Yakarta, Indonesia (Fuente:Xinhua/VNA)

Yakarta (VNA)- Indonesia espera que sus exportaciones crezcan un cuatro por ciento este año para respaldar el objetivo de crecimiento económico del gobierno del cinco al 5,5 por ciento, según el ministro de Comercio de Indonesia , Muhammad Lutfi.Para lograr ese objetivo, las exportaciones deben crecer un cuatro por ciento, mientras que las importaciones no pueden superar el dos por ciento. El consumo de los hogares debe aumentar un cinco por ciento y la inversión, un 13,7 por ciento, dijo.Si bien el aumento de las exportaciones debe llegar al cuatro por ciento, el Ministerio de Comercio está diseñando una estrategia para que las exportaciones puedan crecer un 6,3 por ciento, agregó.Indonesia diseñó cinco estrategias para promover las exportaciones, incluido el mantenimiento de los mercados receptores clave, la priorización de las pequeñas y medianas empresas, la irrupción en mercados no tradicionales, la capitalización de los pactos comerciales y la reforma de las regulaciones, en particular la ley de creación de empleo.Las exportaciones han contribuido enormemente al Producto Interno Bruto de Indonesia, ayudando a la recuperación económica de la nación./.