Pobladores de Indonesia reciben inyección de vacuna contra COVID-19 (Fuente: VNA)

Yakarta (VNA) - El Gobierno de Indonesia prolongó la orden de restringir las actividades comunitarias (PPKM) a niveles de 1 a 4 desde hoy hasta el 2 de noviembre en Java y Bali y del 19 de octubre al 8 de noviembre en otros lugares fuera de esas dos islas densamente pobladas.



Luhut Binsar Pandjaitan, ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones dijo durante una rueda de prensa sobre el tema que un total de 54 distritos y ciudades en las mencionadas islas aplicará el nivel 2 de PPKM y otras nueve localidades cumplirán el nivel 1.



Según Pandjaitan, el número de pacientes que reciben tratamiento en hospitales o se encuentran en aislamiento en su vivienda es actualmente de 18 mil, de los cuales siete mil en Java y Bali.

En la actualidad, Indonesia no cuenta con distritos y ciudades que implementan el PPKM de nivel 4 (el de máximo rigor), mientras solamente se encuentra una sola localidad que aplica el nivel 3.



El país del Sudeste Asiático comenzó a imponer el PPKM de manera emergente a partir del 3 de julio. Hasta el momento, esta contramedida pandémica se ha extendido un total de 11 veces.



En las últimas semanas, el número de pacientes del COVID-19 en Indonesia ha disminuido notablemente. En particular, desde el 29 de septiembre hasta la fecha, la cifra de los nuevos casos de la pandemia no ha superado los dos mil diarios.

Sin embargo, se pronostica que este país enfrentará una tercera ola de la enfermedad después de las vacaciones de Navidad y Año Nuevo, etapa que la población aprovecha para viajar y celebrar fiestas multitudinarias./.