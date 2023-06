Yakarta (VNA) – El ministro de Comercio de Indonesia , Zulkifli Hasan, informó que su cartera firmó un memorando de entendimiento (MoU) sobre la importación de un millón de toneladas de arroz de la India para anticipar el impacto del fenómeno de El Niño este año.Hasan dijo que el ministerio necesita llevar a cabo iniciativas para enfrentar a El Niño. El arroz para la gente no debe limitarse, a pesar del pronóstico de sequía.El acuerdo de importación de arroz con India está fuera de la asignación de la Agencia Nacional de Alimentos (NFA) a la empresa de logística estatal Bulog para importar ese rubro este año.Anteriormente, la NFA encargó a Bulog que importara dos millones de toneladas de arroz en 2023. Sin embargo, la encomienda no tiene que ser realizada en su totalidad.Según Hasan, el último MoU abarca el precio y la disponibilidad del arroz indio. Sin embargo, el momento de la compra no ha sido decidido por los dos países./.