Iman Pambagyo, director general de Negociaciones Comerciales Internacionales del Ministerio de Comercio de Indonesia (Fuente:iseas)

Yakarta (VNA)- El gobierno de Indonesia elabora una estrategia especial de negociaciones para enfrentar los desafíos del comercio internacional, la cual se concentrará en la colaboración con los socios de economías desarrolladas.Al intervenir en el seminario "Nueva normalidad en comercio internacional", Iman Pambagyo, director general de Negociaciones Comerciales Internacionales del Ministerio de Comercio de Indonesia, realzó la importancia del aumento de las exportaciones y la captación de inversiones, especialmente en el contexto de las dificultades derivadas de la pandemia del COVID-19.Por tal motivo, Indonesia debe priorizar el fomento de la cooperación con los socios importantes cuando varias naciones prestan atención a la colaboración regional, recomendó.A pesar de concentrarse en los países y regiones con economías desarrolladas, Indonesia no renuncia automáticamente a los acuerdos potenciales con los socios no tradicionales.Según Yose Rizal Damuri, jefe del Departamento de Economía del Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales ( CSIS ), todos los tratados comerciales suscritos o aún en discusión no solo tienen fines comerciales, sino que también satisfacen la demanda creciente de participación en la cadena de suministro de la región y el mundo./.