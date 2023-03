Yakarta (VNA)- Indonesia confía en que la Visión de ASEAN para el Indo-Pacífico (AOIP) podría convertirse en la base de las reglas del juego para la comunidad internacional, incluidas las superpotencias en medio de la avalancha de problemas geopolíticos en la región.Al intervenir en un evento en línea el 13 de marzo, el asesor especial del Ministro de Relaciones Exteriores de Indonesia para Asuntos de Diplomacia Regional, Ngurah Sanjaya, declaró que algunos países apoyan AOIP, incluso en la construcción de cooperación para la creación de un Indo-Pacífico libre y abierto.Mostró su optimismo de que la AOIP se puede utilizar como las reglas del juego en el Indo-Pacífico. Dijo que no solo ASEAN tiene AOIP, porque Estados Unidos, Japón, Canadá, India, Corea del Sur hasta la Unión Europea han lanzado sus respectivos conceptos relacionados con el Indo-Pacífico.Sin embargo, Ngurah enfatizó que la ASEAN debe poder liderar y convertirse en la fuerza impulsora de todas las iniciativas del Indo-Pacífico.El Secretario General de la ASEAN, Kao Him Hourn, expresó su confianza en que los países superpotencia seguirán apoyando a la ASEAN en la implementación de los principios del AOIP.Según el alto funcionario, los principios de AOIP promueven la inclusión y la apertura para todos en la comunidad internacional al enfatizar la cooperación económica y comercial.“Hay muchas estrategias del Indo-Pacífico, como las emitidas por Estados Unidos, Japón, Canadá y Corea del Sur. Vemos que apoyará la centralidad de ASEAN , así como las prioridades de apoyo dentro de AOIP, no para aumentar las tensiones", dijo Hourn./.