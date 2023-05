Yakarta (VNA)- La cuarta reunión de las Partes del Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto (AMERP) tiene lugar del 8 al 12 de mayo en la isla de Bali, Indonesia.Al inaugurar el evento, el director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Qu Dongyu, sostuvo que el PSMA es el primer acuerdo internacional vinculante entre países portuarios destinado a prevenir, desalentar y erradicar la pesca ilegal no declarada y no reglamentada (INDNR).El acuerdo tiene como objetivo específico evitar que los barcos que practican la pesca INDNR accedan a los puertos, bloqueando así la entrada de la captura al mercado.Según Dongyu, la pesca de captura sostenible y la acuicultura sostenible tienen un gran potencial para alimentar y nutrir a la creciente población mundial y demanda de alimentos acuáticos saludables.Explicó que PSMA podría apoyar la transformación de la pesca sostenible en todo el mundo.Advirtió que la pesca ilegal se ha convertido en una amenaza para la conservación y el uso sostenible de los recursos y ecosistemas marinos y para el sustento de 600 millones de personas que dependen de ellos.Por su parte, el ministro de Asuntos Marinos y Pesca de Indonesia, Sakti Wahyu Trenggono, reiteró el compromiso de Yakarta de eliminar las prácticas de pesca INDNR.Indonesia es uno de los signatarios originales del PSMA en noviembre de 2009, dijo, y agregó que, a lo largo de los años, la FAO ha trabajado en estrecha colaboración con el Gobierno de Indonesia y otros estados de la región de Asia y el Pacífico en el desarrollo y la gestión de los sectores de la pesca y la acuicultura, al mismo tiempo que responde a las emergencias que afectan a estos sectores.A la cuarta reunión en Bali asistieron más de 200 delegados de todo el mundo junto con representantes de organizaciones intergubernamentales y organizaciones no gubernamentales.La reunión de PSMA se lleva a cabo cada dos años, y en 2023, Indonesia es el anfitrión.Hasta el momento, PSMA tiene 75 partes, incluida la Unión Europea./.