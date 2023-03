Yakarta (VNA)- El ministro de Turismo y Economía Creativa de Indonesia (Indonesia), Sandiaga Salahuddin Uno, abogó por que que la cooperación entre las asociaciones de turismo de Indonesia y Malasia promueva la industria sin humo de los dos países.El titular también saludó la firma de un Memorando de Entendimiento (MoU) entre la Asociación de Viajes y Turismo de Indonesia (ASTINDO) y su similar de Malasia (MATTA), efectuada recientemente en Kuala Lumpur.En un comunicado, Sandiaga enfatizó que además se espera que esta cooperación ayude a impulsar el área de la economía creativa en Indonesia, especialmente el sector culinario, ya que la mayoría de los turistas malasios vienen a Indonesia para descubrir la gastronomía.Sandiaga expresó su esperanza de que la colaboración pueda contribuir a aumentar el número de turistas de Malasia a Indonesia para alcanzar la meta de 7,4 millones de visitantes extranjeros este año.Según el MoU, este programa de asociación también se utilizará para apoyar los planes nacionales de turismo titulados "Pride Travel in Indonesia" y "Bring Taste to the World".Adicional a este MoU, la Asociación de Parques de Atracciones de Indonesia (ARIA) y la Asociación de Parques Temáticos y Atracciones Familiares de Malasia (MATFA) igualmente firmaron un acuerdo de cooperación. Malasia es uno de los mayores países emisores de turistas a Indonesia. Además de atraer turistas internacionales, se espera que los acuerdos anteriores aumenten los ingresos en moneda extranjera y contribuyan al Producto Interno Bruto (PIB) de ese país./.