Ingenieros vietnamitas ganan concurso mundial de inteligencia artificial

Dos jóvenes ingenieros vietnamitas autores de la aplicación de comunicación móvil “Make in Vietnam” Zalo superaron a mil 600 equipos procedentes de numerosos países para proclamarse los ganadores del concurso de Inteligencia Artificial (IA) “Show US the Data”, informó el periódico Nhan Dan (Pueblo).