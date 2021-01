Foto de ilustración (Fuente: VNA)

Can Tho, Vietnam (VNA)- La ciudad de Can Tho, locomotora económica del Delta del Río Mekong de Vietnam, recaudó más de mil 200 millones de dólares al presupuesto estatal en 2020, informó el subdirector del Tesoro Estatal local Huynh Quang Tuan.



De la mencionada cifra, los ingresos internos se aproximaron a los 490 millones de dólares, lo que significa un alza interanual del 4,9 por ciento, así como el cumplimiento del 102 por ciento de la meta trazada por el Ministerio de Finanzas y el 94 por ciento de la propuesta del Consejo Popular de la ciudad, destacó el funcionario durante una conferencia de balance efectuada la víspera aquí para revisar el trabajo de la entidad en 2020 y desplegar las tareas para este año.



En particular, los ingresos de Can Tho por las actividades de lotería en 2020 superaron el objetivo planteado para alcanzar alrededor de 64,4 millones de dólares, un aumento del 11,9 por ciento con relación al 2019.



Mientras, las otras fuentes de ingreso provinieron de las importaciones y exportaciones, con unos 27,7 millones de dólares, una disminución interanual del seis por ciento.



Cabe destacar también la recaudación del sector financiero con más de 720 millones de dólares, lo que ocupa más del 58 por ciento del total, agregó, al revelar que Can Tho destinó cerca de mil 300 millones de dólares en gastos presupuestarios.



En 2020, el Tesoro Estatal de Can Tho se centró en resolver los expedientes de pago al servicio de la prevención del COVID-19, así como los paquetes de apoyo para los afectados de la pandemia, con un valor aproximado de 8,3 millones de dólares, de los que se desembolsaron más de 7,3 millones./.

VNA