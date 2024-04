Binh Duong, Vietnam (VNA) – Los inversionistas japoneses y vietnamitas del proyecto de área urbana The One World en la provincia sureña de Binh Duong recibieron la aprobación en una ceremonia celebrada hoy en la localidad.El proyecto de más de mil millones de dólares es uno del sector inmobiliario que tiene un fondo de tierras limpias de casi 50 hectáreas en la ciudad de Thuan An, adyacente a Ciudad Ho Chi Minh.Tres empresas japonesas, el Grupo forestal Sumitomo, Kumagai Gumi y la Corporación de Desarrollo Urbano NTT, representan en total el 49% de las acciones del proyecto, mientras que el resto proviene de su socio vietnamita, el Grupo inmobiliario Kim Oanh.El proyecto se divide en seis subproyectos. Con antelación se construirán instalaciones claves, incluido un centro de conferencias y exposiciones, un centro comercial AEON, hoteles de cinco estrellas y una escuela internacional.El cónsul general de Japón en Ciudad Ho Chi Minh, Ono Masuo, dijo que el desarrollo de áreas urbanas a gran escala contribuye a construir una ciudad sostenible y apoyar los esfuerzos de neutralidad de carbono.El objetivo común y también la principal prioridad de estos inversores es contribuir a la realización de una sociedad próspera proporcionando viviendas seguras y de alta calidad y desarrollando conjuntamente un centro comercial de uso mixto a gran escala en Binh Duong , resaltó.El proyecto generará un modelo de negocio sostenible y respetuoso con el medio ambiente, creando un futuro próspero y sostenible mediante la aplicación de tecnologías de la información, la comunicación o tecnologías ambientales avanzadas, contribuyendo al desarrollo económico local.El presidente del Comité Popular provincial, Vo Van Minh, expresó su convicción de que el proyecto contribuirá a cambiar el paisaje urbano de la ciudad de Thuan An y de la zona urbana del sur de la localidad, en general./.