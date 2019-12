Joseph Kendall (Fuente: VNA)

Si estás en Hanoi un fin de semana, es probable que veas a un grupo de extranjeros deambulando por las calles, pero a diferencia de otros, estos no llevan las consabidas mochilas a las espaldas, sino bolsas en la mano en las que van echando cuanta basura detectan según avanzan.



Se trata de “Keep Hanoi Clean” (Mantener Hanoi limpio), un equipo de voluntarios fundado y administrado por Joseph Kendall, un expatriado estadounidense radicado en Hanoi.



Cuando Kendall y su insólita banda comenzaron a cumplir semejante tarea, muchos los miraron extrañados, pero poco a poco su ejemplo positivo de preocupación ambiental se extendió por la ciudad.



Una decisión de buena voluntad



El hecho de que Kendall comenzara a dirigir una organización ambiental en Hanoi fue pura coincidencia.



Cuando viajó por primera vez a Hanoi en 2016 para visitar a su hermano, luego instructor en una universidad local, la hospitalidad de la ciudad, su gastronomía única y, por supuesto, su desbordante cultura, lo cautivaron de inmediato.



Sin embargo, lo único que no pudo aceptar fue la lamentable despreocupación que observó entre los lugareños hacia el medio ambiente.



Aunque no dominaba bien el idioma vietnamita, Kendall intentó disuadirlos de tirar basura por doquier y no en los cestos habilitados a ese fin. Viendo que sus invocaciones no surtían efecto, decidió tomar el asunto en sus propias manos.



Llamó entonces a un pequeño grupo de amigos y, dispuestos a predicar con el ejemplo, se fueron a las orillas de un canal y se pasaron el día sacando montañas de basura de las aguas.



La persistencia con que realizaron esa labor llegó a ser conocida por el Comité Popular de Hanoi, cuyo presidente, Nguyen Duc Chung, agradeció públicamente el positivo ejemplo de “Keep Hanoi Clean” y sus contribuciones a la higienización de la capital vietnamita.



La iniciativa se expandió y en la actualidad “Keep Hanoi Clean” tiene divisiones funcionando en todos los distritos de Hanoi, cada una con su propia agenda.



Pero el amor duradero por la capital vietnamita, así como las preocupaciones sobre sus manejos y probabilidades ambientales, sigue siendo el objetivo común de la organización.



“Aunque (Kendall) es extranjero, se preocupa mucho por el medio ambiente local. Incluso limpia nuestro vecindario", comentó una ciudadana después de presenciar sus actividades de limpieza.



"Inicialmente me parecieron extrañas sus acciones, pero la dedicación y la constancia con que las realizan me llevaron a admirarlos", agregó.



Por un Hanoi más verde

Participantes en “Keep Hanoi Clean” (Fuente: VNA)

A pesar de no ser un residente local, Kendall, “ong tay don rac” (el recolector extranjero de residuos, como muchos le llaman) está tan sensibilizado con el problema de la basura en Hanoi, que cualquiera diría que es como si la echaran en su patio cuando vivía en Estados Unidos.



Según él, muchos viven de espaldas al entorno circundante y erróneamente creen que recoger basura y mantener limpia la ciudad son responsabilidades exclusivas de los trabajadores a quienes se les paga por eso.



Kendall se rebela contra semejante forma de pensar y, con el ejemplo por consigna, proclama el principio de que esta es una tarea compartida de toda la comunidad.



No ignora, empero, que la recogida de basura y otros desechos es una labor que proporciona medios de vida a muchas personas.



"Nuestro acto potencialmente les quita trabajo a los recolectores de chatarra, por lo que teníamos que compensarlos de alguna manera", explicó.



La solución consistió en clasificar la basura según los materiales para luego proporcionárselos a quienes los venden como materia prima para ganarse la vida.



Este estadounidense también organiza un taller regular cuya misión es combatir la tan generalizada mentalidad de tirar basura a diestra y siniestra y de abusar de los productos a base de plástico.



En el foco de su atención están los más jóvenes, pues sabe que la receptividad de estos, y el trabajo a futuro, son la garantía de un medio ambiente más sano y de la permanente belleza de la ciudad.



Con esos objetivos en vista, Kendall planea organizar una caminata ecológica. “Todo lo hacemos para lograr un Hanoi más verde”, explica con seriedad.



“Keep Hanoi Clean” se ha convertido en una organización estable y, en consecuencia incurre en gastos que debe cubrir de alguna manera.



Así, una de las formas con que Kendall planea atender las necesidades financieras del grupo es abrir un centro de enseñanza de idioma inglés en el que también compartirá con los niños pequeños sus ideas sobre la preservación del medio ambiente, incluida la clasificación de basura.



Fiel a su orientación ambientalista, “Keep Hanoi Clean” espera construir ese centro siguiendo pautas ecológicas, o sea, utilizando materiales reciclados en lugar de los habituales.



Kendall está apostando por ese proyecto algo más que ideas y energías. Un miembro del grupo reveló que el estadounidense ha llegado hasta a vender su moto para financiarlo.



No hay dudas: Kendall planea quedarse mucho tiempo en Vietnam y una de sus principales ocupaciones lo seguirá siendo mantener esmeradamente limpia a esta ciudad que ya siente suya./.



VNA