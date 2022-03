En la ceremonia de firma del acuerdo. (Fotografía: Nhan Dan)

Quang Nam, Vietnam (VNA)- La Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) enviará expertos para apoyar la restauración del Puente de la Pagoda de la ciudad de Hoi An, en la central provincia vietnamita de Quang Nam, según el acuerdo firmado por las partes interesadas.El vicepresidente del Comité Popular de Quang Nam , Tran Van Tan, destacó la importancia de proteger con celo y minuciosidad esta reliquia, que constituye un símbolo del patrimonio cultural de Hoi An y una evidencia de la amistad duradera entre Vietnam y Japón. Por ello, dijo este trabajo requiere la participación de expertos nacionales y extranjeros, especialmente de los experimentados técnicos japoneses, informó el periódico electrónico Nhan Dan.Van Tan aseguró que, con el apoyo de expertos japoneses, podrán preservarse los valores de la reliquia de Chua Cau (Puente de la Pagoda) y garantizar su durabilidad.Shimizu Akira, jefe de JICA en Vietnam, expresó el deseo de que el Puente de la Pagoda sea restaurado con éxito para seguir atrayendo a más turistas y cimentando la amistad bilateral.Recordó, asimismo, que en 2023 se celebrará el 50 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Vietnam y Japón.El Chua Cau es un puente-pagoda de piedra cubierto de la ciudad Hoi An, en el centro de Vietnam. Divide dos barrios tradicionales, el chino y el japonés. Su construcción duró desde el año 1593 hasta el 1595. Tiene un tamaño de 18 metros de largo y su techo es de madera./.