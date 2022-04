Can Tho, Vietnam (VNA)- El Consulado General de Japón en Ciudad Ho Chi Minh otorgó la Orden del Sol Naciente, Rayos Dorados con Cintas Colgante del gobierno nipón al profesor vietnamita Vo Tong Xuan, rector honorario de la Universidad Nam Can Tho, para reconocer sus aportes al desarrollo de los nexos de cooperación binacional en la agricultura.Al intervenir en la ceremonia, el Cónsul General de Japón en Ciudad Ho Chi Minh, Watanabe Nobuhiro, dijo que el Gobierno nipón entregó esa distinción a ciudadanos foráneos desde 1875 en reconocimiento a sus logros y contribuciones en los campos de las relaciones exteriores, la cultura, el bienestar social y la protección del medio ambiente.Destacó que el profesor Tong Xuan no sólo ha contribuido a ayudar Vietnam pasar de ser un país importador de arroz a convertirse en un exportador de ese grano, sino que sus logros de investigación agrícola se extienden a Japón y otros países en la región.Por su parte, el profesor Tong Xuan manifestó su emoción y orgullo al recibir esta Orden, calificándola como una fuerza motriz para que se esfuerce más en sus actividades de investigación y contribución al desarrollo socioeconómico del país, así como al fomento de los nexos de solidaridad y amistad entre Vietnam y Japón.El profesor Vo Tong Xuan, nacido en 1940, es conocido por sus investigaciones agrícolas en Vietnam, especialmente en el delta del río Mekong, lugar de producción de la mayor parte del arroz exportado por el país. De joven completó su doctorado en Agronomía en la Universidad de Kyushu (Japón).Mientras trabajaba en la Universidad de Can Tho de Vietnam, colaboró con investigadores japoneses en la realización y publicación de varios trabajos científicos sobre las técnicas de cultivo arrocero.Durante un año de estancia en Japón en 1997 en el cargo de profesor asistente del Centro de Estudio sobre el Sudeste Asiático (Universidad de Kioto), Tong Xuan ayudó a sentar las bases para el intercambio académico entre los dos países en el sector de la agronomía.También ha aportado a mejorar la eficiencia de la cooperación agrícola binacional a través de los programas de Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD) del país del Sol Naciente./.