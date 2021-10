Hanoi (VNA)- A medida que más empresas emprendedoras buscan soluciones para ayudar a proteger el medioambiente y mitigar los impactos del cambio climático, dos jóvenes fundadores vietnamitas sorprendieron al mundo con su idea innovadora de producir zapatos deportivos a partir de posos de café y desechos plásticos.En 2019, Jesse Khanh Tran y Son Chu, dos estudiantes vietnamitas residentes en Finlandia, recaudaron medio millón de dólares de inversión para su empresa Rens Original en menos de 24 horas e inmediatamente se convirtieron en nombres buscados para una serie de artículos en las principales revistas del mundo.Con los logros que aporta Rens Original , en 2020, ambos fundadores colocaron sus nombres en los rankings empresariales más prestigiosos del mundo: Forbes's 30 Under 30 Europe y Forbes's 30 Under 30 Vietnam.A principios de agosto de 2021, los dos decidieron volver a la carrera de moda con el producto de calzado hecho de materiales reciclados más innovador del mundo, Rens Nomad, para el que solo tardaron dos horas en reunir el capital necesario.Existen muchas razones para el éxito de Rens Nomad, pero la ventilación y prevención de olores en zapatos constituyen una ventaja competitiva especial que no todas las marcas de calzado del mundo poseen.La tecnología exclusiva SkyStep Performance Midsole, investigada por la propia marca, es 10 veces más efectiva que la de Aqua Screentech aplicada en la generación de zapatillas Rens Original.En Rens Nomad, la firma elevó la comodidad y durabilidad de los zapatos al siguiente nivel. La calidad del producto también está asegurada con una garantía de un año.Los productos de Rens2.0 - Nomad se colocarán oficialmente en los estantes a finales de este año.En Vietnam, los dos jóvenes se han convertido en un modelo a seguir para los emprendedores de negocios.Con esa influencia, Jesse Khanh Tran fue invitado por los ministerios de Ciencia y Tecnología y de Relaciones Exteriores de Vietnam a participar en el Proyecto 884 como asesor, en el que aportará ideas y lecciones acumuladas en Finlandia y de la gestión de Rens para apoyar el ecosistema de startups en el país.El Proyecto 844 tiene como objetivo crear un entorno propicio para promover y apoyar el establecimiento y desarrollo de negocios de rápido crecimiento, sobre la base en la explotación de la propiedad intelectual, tecnología y modelo de nuevos negocios./.