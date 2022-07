Hanoi (VNA) - La Agencia de Cooperación Internacional de Corea del Sur (KOICA) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) se comprometieron a emprender las actividades destinadas a crear un modelo de respuesta a la violencia contra las mujeres y niñas en Vietnam.El director de KOICA Vietnam, Cho Han Deog, y la representante de UNFPA en Vietnam, Naomi Kitahara, firmaron hoy aquí un acuerdo de subvención en virtud del cual KOICA brindará apoyo financiero de 250 mil dólares a UNFPA.La subvención tiene como objetivo garantizar la sostenibilidad del innovador modelo de servicios de ventanilla única, comúnmente conocido como la "Casa Anh Duong" en Vietnam. La Casa se estableció por primera vez en abril de 2020 bajo el proyecto "Construir un modelo de prevención y respuesta a la violencia contra las mujeres y las niñas en Vietnam" para el período 2017-2021, con un presupuesto total de 2,5 millones de dólares financiado por KOICA.Al intervenir en la ceremonia de firma, Cho Han Deog destacó que durante su reciente visita a la Casa Anh Duong en Quang Ninh, descubrió que ese centro había ayudado de manera efectiva a mujeres y niñas vulnerables.La Casa Anh Duong entró en pleno funcionamiento en abril de 2020 y tiene como objetivo brindar servicios esenciales, integrales e integrados a mujeres y niñas que experimentan o están en riesgo de sufrir la violencia doméstica y la basada en género no sólo en Quang Ninh sino también en 20 ciudades y provincias en todo el país.Los servicios del establecimiento cumplen con los estándares internacionales, incluyendo atención médica, apoyo psicológico, consulta, servicios sociales, albergues temporales, protección de la policía, servicios legales y jurídicos.La línea directa de esta casa ha recibido más de 15 mil 300 llamadas durante los últimos dos años. La mayoría de las víctimas de violencia que llaman a la línea directa son mujeres (el 93,6%) y la mayoría de las víctimas de violencia de género tienen entre 16 y 59 años. Los menores de 16 años representan el 10 por ciento de las llamadas, mientras tanto alrededor del 20 por ciento de las llamadas procedían de la provincia de Quang Ninh y el 80 por ciento de otras provincias.Además, cerca de 500 proveedores de servicios de la policía, la justicia, la salud y el trabajo social a nivel provincial en Quang Ninh han sido capacitados para brindar servicios esenciales a las sobrevivientes de violencia de género. Con el apoyo técnico del UNFPA, la Casa Anh Duong se ha duplicado en Thanh Hoa, Ciudad Ho Chi Minh y Da Nang.Según Naomi Kitahara, UNFPA se asegurará de que los fondos de KOICA se utilicen de manera efectiva y continuará trabajando con sus socios vietnamitas para implementar las actividades del proyecto a nivel nacional y en la provincia de Quang Ninh.UNFPA intensificará sus esfuerzos para poner fin a la violencia de género y las prácticas nocivas en Vietnam, afirmó.Según el Estudio Nacional sobre Violencia contra la Mujer de 2019, casi dos de cada tres mujeres de 15 a 64 años han experimentado al menos una forma de violencia física, sexual, psicológica y/o económica en su vida. La violencia de género es furtiva, más del 90 por ciento de ellas no buscan ayuda de los servicios públicos y la mitad de las mujeres que han sufrido violencia no se lo han contado a nadie. – VNA