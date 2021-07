Foto de ilustración (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA)- La aplicación de la Directiva 16 del primer ministro vietnamita, Pham Minh Chinh, sobre la prevención y el control de la pandemia de COVID-19 con diferentes niveles en muchas localidades del país está afectando de forma directa la producción y circulación de bienes, lo que genera preocupaciones sobre la tarea de alcanzar el crecimiento económico y el cumplimiento del "doble objetivo".

Esta cuestión se refleja de manera clara en los informes sobre la situación macroeconómica de los primeros seis meses y las perspectivas de la segunda mitad del año, publicados recientemente por algunas organizaciones de investigación.



Los riesgos de interrupción de las cadenas de suministro están presentes



En el Informe Macroeconómico del segundo trimestre de 2021, un grupo de expertos del Instituto Nacional de Investigación Económica y Política (VEPR) afirmó que la economía de Vietnam en dicho período y los primeros seis meses de este año creció gracias al control eficiente de la pandemia del Gobierno desde finales de marzo, creando condiciones favorables para mantener las actividades económicas del país.



Los motores de crecimiento provienen del sector exportador, ya que las empresas aprovechan la oportunidad de recuperarse al reabrir sus fronteras los países de la Unión Europea. Además, el entorno macroeconómico estable, la tasa de inflación controlada a un nivel bajo, la ola de cambio de inversiones para dispersar los riesgos de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China y la interrupción de las cadenas de suministro global son los factores favorables para el desarrollo económico de la nación indochina.



De acuerdo con la doctora Tran Thi Hong Minh, directora del Instituto Central de Gestión Económica, la economía vietnamita mantuvo su impulso de crecimiento en la primera mitad del año con un Producto Interno Bruto (PIB) en el segundo trimestre del 6,61 por ciento.



Un punto destacado de la economía en los primeros seis meses del año es la forma de pensar sobre la reforma institucional económica. El nuevo Gobierno sigue apuntando a un "doble objetivo" y escuchando las nuevas propuestas, tales como permitir que las fábricas de las zonas industriales mantengan las actividades productivas en condiciones que garanticen la prevención y el control de la enfermedad y que las compañías privadas importen vacunas de forma proactiva.



Sin embargo, todos los informes macro señalan que las dificultades del cuarto brote pandémico no se han reflejado plenamente en la situación socioeconómica en los primeros seis meses del año y los riesgos de interrupción de las cadenas de producción y suministro existentes. Según el VEPR, esta ola ha interrumpido el proceso de producción de las empresas en algunas zonas económicas clave.



En el segundo trimestre, el Índice de Gestores de Compras (PMI) fue de solo 44,1 puntos, lo que implica que el crecimiento del sector manufacturero y la industria de procesamiento y manufactura se vio afectado severamente.



Además, las compañías se ven afectadas por el fuerte aumento de los precios de producción. En concreto, el precio de los bienes no combustibles aumentó un 38,25 por ciento, el alquiler de terreno en las zonas industriales subió un 8,1 por ciento y el finternacional superó de 4 a 8 veces según la ruta. La producción, los negocios y la circulación de mercancías enfrentaron muchas dificultades. El número de empresas que suspendieron temporalmente sus operaciones o quebraron aumentó en más de un 26 por ciento.



Es necesario una estrategia global contra la pandemia



En cuanto al panorama económico al final del año, con la previsión de que la nueva variante de la pandemia del Covid-19 seguirá teniendo un impacto negativo e impredecible, los expertos económicos creen que se debe encontrar un punto neutral del "doble objetivo". Es decir, priorizar políticas de prevención y control de la pandemia, proteger la salud de las personas, así como mantener el objetivo de desarrollo productivo y no romper la cadena de suministro.



El doctor Nguyen Duc Kien, jefe del grupo de asesores económicos del premier, destacó que este es un momento muy difícil para asegurar el "doble objetivo" de impulsar el desarrollo socioeconómico e impedir la expansión del mal. Con el conocimiento experto en la prevención antipandémica anunciado por el Ministerio de Salud Pública, las entidades estatales de gestión deben tomar decisiones difíciles para facilitar la vida a los ciudadanos y las empresas, agregó.



Resaltó que este es el pensamiento principal del primer ministro en esta cuarta ola del brote de Covid-19. Se espera que la tasa de crecimiento del PIB para todo el año 2021 fluctúe alrededor del 6 por ciento. Aunque no es un nivel alto, es positivo, especialmente ante los daños causados por el mortal virus.



El profesor adjunto y doctor Pham The Anh, jefe del Departamento de Macroeconomía de la Universidad Nacional de Economía, reiteró que, en la actualidad, es importante desarrollar escenarios sobre la posibilidad de situaciones adversas para tener una estrategia de manejo unificada en todo el país en aras de minimizar el impacto de la epidemia en las actividades económicas.



El panorama económico en los últimos meses del año depende de tres factores principales: velocidad y escala de vacunación; eficacia y efectos secundarios de las medidas preventivas contra la pandemia, y paquetes para apoyar y promover el crecimiento económico del país. Se deben concentrar los recursos en resolver las deficiencias relacionadas con la contaminación cruzada en las áreas de aislamiento, las declaraciones médicas, las interrupciones en la circulación de mercancías debido a medidas extremas y la falta de equipos sanitarios.



Al pronosticar que la economía vietnamita podrá crecer del 6,1 por ciento al 6,3 por ciento, los expertos del Instituto de Capacitación e Investigación del Banco de Inversión y Desarrollo de Vietnam sugirieron que el Gobierno necesita diseñar un paquete de apoyo con tasas de interés específicamente para las pequeñas y medianas empresas en los campos directamente afectados por la pandemia.



La mejor manera de apoyar sigue siendo la persistencia con el "doble objetivo". En el cual, la prevención y el control del Covid-19 y la estrategia de vacunación son requisitos previos, pero deben ser muy flexibles, creativos y cercanos a la realidad de la situación. VNA/Nhan Dan