Buenos Aires (VNA) – El periódico argentino La Nación publicó en fechas recientes sobre las experiencias de empresarios argentinos que invierten en Vietnam y llaman a hombres de negocios de ese país a prestar atención al mercado de la nación asiática.En la sección de Comunidad de Negocios, La Nación informó que Vietnam es la décima economía de Asia, con un Producto Interno Bruto (PIB) que alcanza los 410 mil millones de dólares y se prevé un crecimiento de hasta 6,5 por ciento en 2024 y con una inflación prevista de 3,4 por ciento.En un artículo titulado "Invertir en Vietnam. El mercado que ofrece una economía estable y tiene solo dos empresarios argentinos", la periodista Gabriela Origlia dio a conocer que entre enero y noviembre de 2023, el valor de las exportaciones argentinas a Vietnam alcanzó cerca de dos mil millones de dólares, casi un 34% menos que en el mismo período en 2022, con un superávit de 640 millones de dólares a favor de Argentina.A diferencia de otros países, en Vietnam hay muy pocos locales argentinos. Por ejemplo, en Hanoi, la capital, hay una sola parrilla "estilo argentino", Los Fuegos, que trabaja con carne australiana o de Nueva Zelanda, que ingresa con 0% de arancel. La sociedad que la gestiona incluye a un vietnamita y al argentino Emilio Fusse.Dos empresarios argentinos radicados en Vietnam están trabajando para formar una cámara para promover los negocios entre ambos países. Están en Ho Chi Minh, polo económico - financiera del país que, según dicen, ofrece "diversas oportunidades", sea para exportar como para invertir.Advierten, de todos modos, que "no es fácil", que se requiere una planificación y "abrir la cabeza" por las diferencias culturales, según La Nación.Guillermo Cena, importador de productos argentinos para Vietnam y dueño de Del Plata Argentina Market, sostiene que el destino abre "oportunidades" para diversos productos y servicios argentinos."No es fácil establecerse, pero es atractivo pera exportadores, para inversionistas en maquilas y para consultorías de servicios", dice Cena y describe, por ejemplo, que hay un segmento importante de gente entre la población de 97 millones, que demanda "calidad de alimentos", comentó Cena.“Desembarcar es complejo, requiere entender el proceso de inversión, el laboral y el impositivo -añade- lleva tiempo y planificación, hay que tener estructura para desarrollarse", según el empresario.Mientras tanto, Santiago Campanero lleva 13 años en Asia, cinco en China y ocho en Vietnam. Integrante de una familia de curtidores, llegó para trabajar para esa empresa y, desde inicios del 2023, arrancó con su propia industria, Serendipity Bros."No hay que confundirse-advierte-, esta es una economía extremadamente capitalista. Asia es el centro de manufactura del mundo. Yo importo cuero argentino semiterminado y finalizó aquí para brindar más servicios y, a la vez, acortar tiempos de entrega, ya que estamos lejos. No todo es precio - calidad y estoy convencido de que hay que tener un pie en Asia", comentó Campanero.Su compañía - la primera manufacturera argentina instalada en Vietnam - trabaja con marcas internacionales. Insiste en que, después de la pandemia de Covid-19, las empresas eligen que su cadena de proveedores esté cerca. En 2017 Doto, la firma familiar, decidió trasladarse de China a Vietnam.Campanera habla con mucho entusiasmo y con la convicción de que "si más argentinos deciden abrir la cabeza y animarse, Vietnam abre las puertas, hay posibilidades. Enfatiza que es una economía estable y en crecimiento.Este es un país para pensar en el largo plazo -ratifica-, además, da acceso al mundo".Cena comparte ese concepto, desde Vietnam se puede comercializar con Tailandia, con Malasia, con buena parte del Asia.Cena, en sus inicios, usó la herramienta de un socio local, pero después se inclinó por la figura de inversión de capital extranjero. Plantea que el mayor interés de los argentinos se concentra en exportar, "no en establecerse o generar branding”, de acuerdo con La Nación El empresario argentino está trabajando ahora con una firma de agricultura para ampliar su presencia con la distribución de productos propios.Traemos porotos y chía, pero se venden con marcas de Australla porque tiene que ver con acuerdos comerciales, informó Cena.Por su parte, Campanera recomienda “No mandar sino estar”, al tiempo que subraya que falta promoción y marketing.Según el empresario de la industria de cuero, “Hay que ver cómo se come, como se ajusta lo que ofrecemos a una cultura que es diferente. Hay que entender lo que quiere el vietnamita y trabajaren equipo, una característica que ellos valoran como sociedad. Hay que salir del cascarón"./.