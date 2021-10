Personal médico atiende a un paciente del COVID-19 (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA)- A pesar de tener experiencias en la lucha contra el COVID-19 tras los brotes anteriores, Vietnam no pudo con la cuarta ola con la variante Delta hasta que se adoptaran las nuevas decisiones, gracias a las cuales, el número de nuevos casos y defunciones se han disminuido y la cifra de personas convalecidas aumenta. Esto demuestra que las actividades antiepidémicas del país avanzan en la dirección correcta.El viceministro de Salud Pública Nguyen Truong Son dijo que el período más estresante del combate contra la cuarta ola pandémica fue del 23 de agosto al 30 de septiembre. En esta etapa, el sector de la salud implementó una estrategia de pruebas enfocadas según la cual, se realizó el diagnóstico cada 48 horas (más rápido que la propagación del virus SARS-CoV-2). Junto con eso, cambió la forma de tratar a los pacientes y usó medicamentos de nueva generación.Según las estadísticas del Ministerio de Salud Pública, hasta el 8 del presente mes, el número de nuevos casos registrados en la comunidad ha disminuido un 44,7 por ciento en comparación con hace dos semanas, un 47,3 por ciento menos que hace una semana. En particular, el 91 por ciento de los casos se curaron y el número de nuevos ingresos hospitalarios se redujo un 6,7 por ciento respecto a hace siete días. Además, en siete de las 63 provincias y ciudades del país no se han detectado nuevos casos del coronavirus por 14 días.Sobre la base de los resultados del tratamiento de COVID-19 en los últimos tiempos y las experiencias de muchos países, en el próximo tiempo, además de seguir realizando pruebas para detectar a tiempo los casos contagiados, el Ministerio de Salud Pública usará el medicamento antirretroviral Molnupiravir, junto con Remdesivir y Favipiravir, para tratar a los pacientes.El profesor asociado y doctor Luong Ngoc Khue, director del Departamento de Examen y Tratamiento Médico, dijo que la cuarta ola del covid-19 con la aparición de la variante Delta ha dejado un número elevado de contagios y fallecidos. A veces, la tasa de mortalidad en Vietnam fue de hasta un 2,5 por ciento, más alta que el promedio mundial (2,1 por ciento). Sin embargo, en los últimos días, junto con la disminución del número de contagios, la cantidad de muertos también se ha reducido drásticamente.A finales de agosto y principios de septiembre, el número de nuevos casos alcanzó más de 10 mil por día. En los últimos seis días, esta cifra ha sido de tres mil 300 a cinco mil. La cantidad de personas ya curadas también se ha incrementado, en particular, hubo días en los que el número de las recuperaciones fue más de 5 veces el de infectados confirmados.Estos resultados se deben a la dirección drástica de los líderes del Partido y del Estado y la participación de todo el sistema político. El sector sanitario también ha tomado medidas efectivas, especialmente decisiones profesionales que han cambiado de forma positiva la lucha contra el COVID-19. El Ministerio de Salud Pública estableció una delegación permanente especial para apoyar a Ciudad Ho Chi Minh y las provincias del sur en la prevención y el control de la pandemia.En concreto, se implementan cinco medidas que se consideran pilares para cambiar la situación de la batalla antipandémica.La primera es organizar el aislamiento domiciliario para los casos que se expusieron a con los contagiados. Esto ayuda a reducir la presión sobre las instalaciones de cuarentena concentrada y prevenir la contaminación cruzada en estas zonas.La segunda es asignar hospitales de referencia para apoyar directamente el tratamiento de COVID-19 en Ciudad Ho Chi Minh y las localidades sureñas. También se estalecieron áreas de tratamiento de COVID-19 según el modelo de una torre de tres niveles.La tercera es aislar, monitorear y cuidar a las personas infectadas con COVID-19 en sus hogares.La cuarta es establecer centros de cuidados intensivos para el tratamiento de pacientes con COVID-19, equipados con más generadores de oxígeno y equipos médicos y que usen medicamentos como antirretrovirales, anticoagulante y antiinflamatorio.La quinta es movilizar a unos 20 mil médicos y estudiantes de medicina para respaldar la lucha anti-COVID-19 en Ciudad Ho Chi Minh y las provincias de Binh Duong, Dong Nai y Long An.En los últimos días, una gran cantidad de trabajadores migratorios regresan a su tierra natal después del período de distanciamiento social. Por tanto, las localidades tienen que estar muy atentas y no bajar la guardia ante el Covid-19, mejorar su capacidad en el tratamiento de pacientes con el coronavirus y fortalecer la coordinación en la prevención y el control de la pandemia. VNA/Nhan Dan