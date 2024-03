En el evento. (Fotografía: VNA)

Berlín (VNA) Un Concurso de redacción de párrafos y poemas sobre el tema "Mujeres vietnamitas residentes en el extranjero" se lanzó en Berlín, Alemania, con el objetivo de honrar y retratar la imagen de las féminas de la nación indochina.La Unión de Mujeres de Vietnam en Alemania (UMVA) organizó recientemente con éxito una gala de intercambio musical por motivo del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo), con la participación de representantes connacionales procedentes de ocho países europeos.Al intervenir en el encuentro, Trinh Thi Mui, presidenta de la UMVA, enfatizó que la Unión fue fundada el 1 de octubre de 2023, un hito importante que evidencia la solidaridad y el desarrollo de las mujeres vietnamitas, en particular, y de la comunidad de connacionales, en general, en Alemania.La gala pretende ampliar las conexiones y hacer un llamado a todas las mujeres a unirse para desarrollarse juntas, con el objetivo de preservar la identidad nacional y honrar a las mujeres vietnamitas no sólo en Alemania sino también en toda Europa, compartió.En la ocasión, la Unión de Mujeres de Vietnam en Alemania anunció el establecimiento de un Comité de Voluntarios, con el objetivo de cuidar a las féminas coterráneas ancianas, enfermas y solitarias en este país, reiteró.A la vez, el embajador de Hanoi en Berlín, Vu Quang Minh, subrayó que en el contexto de que Europa enfrenta una serie de dificultades, divisiones y desacuerdos, la solidaridad del pueblo vietnamita en toda la región y en la República Federal de Alemania deviene verdaderamente una fortaleza y un motivo de orgullo.Al mismo tiempo, envió su más sincero agradecimiento a la Unión de Mujeres de Vietnam en Alemania, organización que acabó de establecerse hace más de cinco meses pero que se ha centrado en hacer muchas cosas significativas, demostrando su posición y las cualidades más bellas de las féminas connacionales en este país.Mientras Phan Bich Thien, miembro del Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam y vicepresidenta de la Asociación de Vietnamitas en Hungría, al abordar el mencionado concurso dijo que se espera recibir obras impresionantes y profundas sobre las mujeres connacionales en el extranjero, para ayudar a los lectores a comprender mejor y simpatizar con esas personas, quienes se esfuerzan por superar diariamente las dificultades en la vida cotidiana y siempre se encaminan hacia la patriaEl comité organizador también espera que el concurso brinde oportunidades para que las mujeres, en particular, y los vietnamitas residentes en el extranjero, en general, lleven a cabo la misión de preservar la lengua materna en Ultramar, expresó./.