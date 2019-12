Rueda de prensa para el anuncio del premio (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA)- La convocatoria del Premio Nacional de Información para el Exterior 2019 se lanzó hoy en esta capital para la participación de las agencias periodísticas, editoriales, vietnamitas residentes en el país y en el extranjero, así como periodistas foráneos.

Las obras concursantes deben cumplir las siguientes normas:

I. Criterios para la consideración de premios:

Contenidos:

Las obras periodísticas candidatas deben garantizar el carácter oportuno, objetivo, estandarizado, científico y veraz; tener repercusión en el ámbito nacional y mundial; acaparar la atención de la opinión pública y responder a la demanda de divulgación de la información para el exterior. Concretamente deben:

Informar de forma exacta, oportuna y veraz sobre la situación nacional, los lineamientos del Partido Comunista de Vietnam, las políticas y leyes del Estado, el punto de vista de Vietnam acerca de asuntos regionales y mundiales, así como sobre la soberanía nacional.

Reflejar los logros alcanzados en la renovación, el desarrollo y la integración internacional del país, sobre todo en los sectores de economía, comercio, inversión y turismo, además de los alcances en la defensa nacional, y la mejoría del papel, la posición y el prestigio de Vietnam en la arena internacional.

Divulgar las imágenes del país, la cultura, la historia y la gente de Vietnam, en general, así como de localidades del país y comunidades de connacionales residentes en el exterior, en particular; evidenciar los logros en la garantía de los derechos humanos del país, en las labores de demarcación limítrofe, y en la protección de la soberanía nacional en los mares e islas.

Defender la base ideológica del Partido Comunista de Vietnam; luchar y refutar las informaciones erróneas y argumentos tergiversados de las fuerzas hostiles sobre la nación.



Regulaciones relativas a las obras:

2.1. Obras en idioma vietnamita u otras lenguas publicadas en medios de comunicación nacionales e internacionales, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019.

2.2. Se aceptan obras que recibieron premios en otros certámenes a condición de que se declaren los galardones y los datos relativos a la unidad organizadora y la fecha de competición.

2.3. No se admiten obras con litigios en materia de propiedad intelectual.

2.4. No se aceptan obras que sean resultado de la recopilación de otras independientes publicadas en momentos diferentes y sin nombre de la serie; en espera de la verificación de los órganos competentes; collage de fotos y/o instantáneas editadas en computadora.

2.5. Categoría y género:

Géneros: Reflexión, entrevista, crónica, comentario, tratado, reportaje, investigación, nota periodística, programas de radio y televisión, producto multimedia, foto, libro (se llaman “obra” como el nombre común).

Periódicos impresos: Una obra o trabajos en serie (cinco obras como máximo) elaborados por un autor individual o un grupo sobre un mismo evento y un mismo tema. En caso de obras publicadas en diferentes idiomas, el aspirante solo envía una representativa con argumentos claros sobre la razón por la cual se decidió por esa lengua.

Periódicos electrónicos: Una obra o trabajos en serie (cinco obras como máximo) que reflejen las características del periodismo electrónico y obras multimedia, elaboradas por un autor individual o un grupo sobre un mismo evento y tema. Son obras creativas que se dedican particularmente a periódicos electrónicos y no se aprueban los ya publicados en la prensa impresa.

En caso de obras publicadas en diferentes idiomas, el aspirante solo envía una representativa con la argumentación sobre la razón por la cual eligió esa lengua.

Portales electrónicos: Una obra o trabajos en serie (cinco obras como máximo), incluyen obras multimedia, de un autor individual o un grupo sobre un mismo evento y mismo tema. No se aceptan obras extraídas de la prensa escrita.

En caso de obras publicadas en diferentes idiomas, el aspirante solo envía una representativa con declaraciones claras sobre la razón para elegir esa lengua.

Radio: Una obra o trabajos en serie (hasta cinco obras con una duración máxima de 60 minutos) sobre un mismo evento y similar tema. Las obras concursantes tienen que reflejar las características de la radio: audio claro, grabación de voces de personajes, sonido y un fondo musical que responda a las exigencias referentes a la calidad y la atracción. El sonido utilizado en las obras debe poseer el derecho de propiedad intelectual.

Televisión: Una obra o trabajos en serie (hasta cinco programas con una duración máxima de 120 minutos) sobre un mismo evento y similar tema. Los trabajos concursantes tienen que cumplir los estándares de la televisión, con imágenes y sonidos atractivos, de calidad y con derecho de propiedad intelectual.

Fotografía periodística: Fotos individuales, en serie o fotoreportaje. Para el caso de serie de instantáneas o fotoreportaje del mismo contenido, solo se aceptan los conjuntos de no más de 10 fotos, publicadas en una misma edición o mismo momento (para los periódicos electrónicos).

Fotografía de paisajes: Fotos individuales o serie de instantáneas. En caso del conjunto de fotos, solo se aceptan las series de no más de 10 piezas, publicadas en la misma edición o en el mismo momento de la publicación (para los medios electrónicos). No se aprueban las fotos ensambladas o modificadas con los softwares de edición gráfica en computadoras.

Libros: Un libro o un volumen de libros publicados en el idioma vietnamita o lenguas extranjeras que se vinculen con los trabajos de información para el exterior. De haber sido publicados y puestos en circulación en el país, deben cumplir las leyes de Vietnam.

3. Regulaciones sobre el registro para trabajos concursantes:

3.1. Sobre el autor: Son particulares o grupo de autores de nacionalidad vietnamita o extranjera. Cada autor o grupo de autores sólo puede enviar un máximo de siete obras independientes o en serie.

A los miembros del Jurado no se les permite presentar sus obras en el certamen.

3.2. Sobre la obra: A cada obra deberá adjuntarse una presentación general en el idioma vietnamita (género, contenido principal y coyuntura de elaboración, así como lo novedoso y atractivo de la obra)

Para la prensa escrita y digital: la impresión original o su copia directa, clara, junto con su enlace (para periódicos y portales electrónicos). En caso de los trabajos en serie, se debe adjuntar todas las partes en hojas de papel de formato A4, numerar las páginas y hacer una copia de ellas.

Para la radio: un CD o una memoria USB (la segunda opción es recomendable) en el cual esté grabado un solo trabajo. En su etiqueta se escriben el nombre del autor y el órgano de prensa al cual pertenece, así como el género de la obra, duración y fecha de emisión. Adjuntar asimismo el trabajo en escrito y el testimonio del órgano encargado.

Para la televisión: la grabación en DVD o USB, a la cual se adjunta el enlace de la obra, debe tener el nombre de la entidad y del autor, además del género de la obra, duración y fecha de transmisión, así como el guión con los comentarios detallados y la afirmación del órgano encargado.

Para las fotografías periodísticas: además de la imagen publicada en periódicos y revistas, se requiere una imagen impresa en papel fotográfico de tamaño 18cmx24cm (en particular) o 12cmx18cm (en serie).

Para las fotografías de paisajes: además de la imagen publicada en periódicos y revistas, se requiere una impresa en papel fotográfico de tamaño 18cmx24cm (solo) o de tamaño 12cmx18cm (en serie).

Para los libros: la versión original. Si es un libro traducido, se requiere un texto adjunto con el acuerdo entre el autor, el traductor y la editorial para proponer un representante único a participar y recibir premio (en el caso de que gane).

* Nota: Las obras que no reúnan los mencionados requisitos son inválidas. El Consejo del Premio no devolverá los trabajos entregados.

II. PREMIOS:

Los premios de 2019 se entregarán en las siguientes categorías: (1) Prensa escrita (publicaciones impresas en idiomas vietnamita o extranjero), (2) Información electrónica (periódicos electrónicos en idiomas vietnamita o extranjero y portales electrónicos), (3) Radio, (4) Televisión, (5) Fotografía (fotos periodísticas y de paisajes), (6) Libros. Cada categoría incluye los premios primero, segundo, tercero y menciones.

El número de los premios es decidido por el Comité Organizador.

1. Cada primero, segundo o tercero galardón contiene:

- Una insignia del “Premio Nacional de Información al Exterior”

- Un diploma de reconocimiento del Comité Organizador.

- Una recompensa monetaria conforme a las normas reguladas sobre el Premio.

2. Cada mención comprende:

- Un diploma de reconocimiento del Comité Organizador.

- Una recompensa según el reglamento sobre el Premio.

3. Para los individuos o colectivos que reciben los diplomas:

- El diploma es otorgado por la Comisión de Educación y Propaganda del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam.

- La recompensa es condicionada según el Decreto 91/2017/ND-CP, emitido el 31 de julio de 2017 por el Gobierno de Vietnam, sobre las regulaciones de la implementación de la Ley de Emulación y Compensación.

III. ÓRGANO PERMANENTE DEL PREMIO

La Televisión Vietnamita (VTV) es el órgano permanente encargado de la organización del Premio Nacional de Información para el Exterior 2019.

Los órganos de prensa y de publicación, los ministerios, ramas y localidades, las oficinas de representación de Vietnam en el extranjero, las organizaciones de amistad de Vietnam y los autores de dentro y fuera del país que tengan obras periodísticas y libros que satisfagan las condiciones mencionadas en esta Convocatoria, pueden enviar sus trabajos al Órgano Permanente del Premio antes del 31 de marzo de 2020.

Dirección de recibimiento: Oficina de VTV (Departamento de la Secretaría General), 43 Calle Nguyen Chi Thanh, Distrito Ba Dinh, Hanoi.

Teléfono: 842438315426 o 84973952105; 84936351989.

Correo electrónico: giaithuongdoingoai2019@gmail.com

Que se escriba en el sobre: Trabajo participante en el Premio Nacional de Información para el Exterior de Vietnam 2019.