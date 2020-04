Hanoi (VNA)- Hanoi levantó el distanciamiento social a partir de las 0:00 de hoy, a excepción de los distritos de Me Linh y Thuong Tin, que presentan aún alto riesgo de infección, anunció el presidente del Comité Popular de esta capital, Nguyen Duc Chung.

Durante una reunión la víspera del Comité Directivo de Hanoi para la Prevención y el Control del COVID-19 , precisó que los dos mencionados distritos continuarán implementando medidas de distanciamiento social hasta el 30 de abril.Anteriormente, Duc Chung propuso al primer ministro Nguyen Xuan Phuc que eliminara a Hanoi del grupo de infección de alto riesgo Esta capital aún trabajará para detectar y localizar rápidamente brotes para evitar la propagación en la comunidad, informó.El primer ministro acordó rebajar a Hanoi al nivel de área de riesgo de COVID-19. Sin embargo, sus distritos periféricos de Me Linh y Thuong Tin continúan siendo áreas de alto riesgo y deben seguir estrictamente la Directiva 16, solicitó.Según las autoridades de Hanoi, la enfermedad está controlada en la ciudad y no se registraron nuevas infecciones durante la semana pasada.Las escuelas secundarias prevén reabrirse a partir del 4 de mayo, mientras que las primarias y los jardines de infancia lo harán desde el 11 de mayo.Hasta ahora, Hanoi ha registrado 112 casos de COVID-19, incluidas 81 personas dados de alta y 31 que permanecen bajo tratamiento. Del 16 al 22 de abril, la ciudad no reportó nuevas infecciones./.