El primer ministro Pham Minh Chinh (centro) está en el acto de presentación del libro. (Foto: la Editorial Política Nacional Su that

Dien Bien, Vietnam (VNA)- La Editorial Política Nacional Su that presentó hoy el libro “Vo Nguyen Giap – Vi tuong cua nhan dan” (traducido al español como “Vo Nguyen Giap – General del pueblo”) en vietnamita y versiones bilingües (vietnamita e inglés/francés/español/chino/árabe).El conjunto de libros fue publicado con motivo del 70 aniversario de la Victoria de Dien Bien Phu (7 de abril de 1954). El profesor asociado y doctor Vu Trong Lam, director – editor jefe de la Editorial Política Nacional Su that, es el redactor jefe.La obra conserva hermosas imágenes de la vida y carrera revolucionaria del General, un soldado comunista valiente, leal e indomable; un genio militar; un excelente y cercano discípulo del Presidente Ho Chi Minh, líder de prestigio del Partido y pueblo vietnamitas, primer General del Ejército Popular de Vietnam.A través de recuerdos y memorias del General, los lectores pueden ver fácilmente que, en cualquier situación, Vo Nguyen Giap siempre mostró la valentía de un comunista leal, que cumplía excelentemente con todas las tareas asignadas por el Partido, Estado y pueblo.El General valoraba siempre los méritos y los grandes sacrificios del pueblo, del ejército, de aquellos que luchaban directamente en el campo de batalla y sólo se consideró a sí mismo como “una gota de agua en medio del océano”, iguales a todos los soldados.El libro afirma que la reputación, el prestigio, las cualidades morales y la personalidad del General y Comandante en Jefe Vo Nguyen Giap no se limitan a Vietnam sino que se han convertido en un símbolo del heroísmo revolucionario que contribuye a alentar fuertemente la lucha por la paz, independencia nacional, progreso social, contra la opresión, la explotación y la injusticia en los países coloniales de Asia, África y América Latina. Fue honrado por el mundo y admirado por personas progresistas y amantes de la paz.El conjunto de libros incluye uno vietnamita y cinco bilingües: vietnamita - inglés, vietnamita - francés, vietnamita - español, vietnamita - chino, vietnamita - árabe.En esta ocasión, la Editorial Política Nacional Su that también publicó muchos libros preciosos sobre la Victoria de Dien Bien Phu. /.