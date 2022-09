Panorama de la reunión (Foto: VNA)

Hanoi (VNA)- Tran Dinh Luan, jefe de la Dirección de Pesca, del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Vietnam, valoró hoy el desempeño de muchas localidades en la prevención de la pesca ilegal en aguas extranjeras.En una reunión del Comité Directivo Nacional de Lucha contra la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada (IUU), el funcionario enfatizó que el sistema legal al respecto se ha completado y básicamente cumple con los requisitos de integración internacional y combate contra la IUU Para administrar la flota de barcos, el sector aplica la tecnología informática y digitaliza los datos de las embarcaciones en el sistema de base de datos pesqueros nacionales (VNFishbase), dijo, al recalcar que la instalación de equipos de monitoreo VMS en los buques pesqueros ha alcanzado el 95,27 por ciento.En particular, las provincias y ciudades como Quang Ninh, Thua Thien-Hue, Ninh Binh, Soc Trang, Ca Mau, Vinh Long y Can Tho han completado la instalación de VMS, precisó.Desde el cuarto trimestre de 2021 a la fecha, se inspeccionaron cerca de 80 mil barcos pesqueros y se impidieron violaciones por parte de más de 200 barcos en las aguas extranjeras.Según Dinh Luan, la sanción de los actos de IUU se ha incrementado y desde principios de 2022 hasta la fecha se han recaudado más de 688 mil dólares en multas.El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural se enfrasca en implementar pronta y efectivamente programas y proyectos sobre explotación y protección de los recursos acuáticos y la Estrategia de Desarrollo Pesquero aprobada por el Primer Ministro para asegurar el desarrollo de la industria de manera sostenible, responsable y con miras a la integración internacional, garantizando los medios de subsistencia para los pescadores, subrayó./.