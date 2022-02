Foto de ilustración (Fuente:Mic.gov.vn)

Long An, Vietnam (VNA)- La provincia survietnamita de Long An presta atención especial al desarrollo de los recursos humanos en la transformación digital, dijo el vicepresidente del Comité Popular provincial Pham Tan Hoa.Tal orientación fue dada a conocer por Tan Hoa al presidir una conferencia sobre los resultados de la construcción del gobierno digital en 2021 y un plan para la transformación digital en 2022, efectuada la víspera.El borrador del plan sobre la transformación digital en Long An tiene como objetivo convertir el estado del gobierno electrónico en gobierno digital para liderar la transformación digital en la localidad.También proporcionará datos abiertos, mejorará la interacción entre la administración y las personas y empresas mediante el uso de una base de datos compartida, un portal de datos abiertos, y un centro de administración y monitoreo urbano inteligente.Se enfocará en promover el desarrollo de la economía digital y el comercio electrónico, y formar una plataforma social digital en la provincia.Según un informe del comité directivo para la transformación digital en Long An, la provincia es actualmente una de las localidades líderes en la implementación y explotación de servicios de conexión e intercambio de datos proporcionados por ministerios y sectores. El año pasado, tuvo más de 133 mil expedientes presentados en línea, cuatro veces más que en 2020.Sin embargo, la transformación digital en Long An aún es limitada. El estado del procesamiento de registros en el software de ventanilla única no está sincronizado con los registros en papel, lo que genera información y estadísticas inexactas. Los sitios web de varios departamentos, sectores y comités populares distritales brindan información incompleta según lo reglamentado, mientras que los recursos humanos técnicos en las agencias estatales aún son inadecuados.Hoa pidió a los departamentos, sectores y localidades prestar atención a la selección de recursos humanos para el sector de la administración pública y tener un cambio en la conciencia de la transformación digital de los líderes y el personal.Construir un gobierno digital no es tarea exclusiva del Departamento de Información y Comunicaciones, sino una misión común de cada departamento, sector y localidad, señaló, y exhortó a las localidades a determinar la hoja de ruta específica de tareas a realizar en 2022./.