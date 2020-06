Foto de ilustración (Fuente: newmalaysiatimes)

Este país ha acusado a Goldman Sachs y a 17 directores actuales y anteriores de sus filiales por supuestamente engañar a los inversores sobre las ventas de bonos por un total de seis mil 500 millones de dólares que el banco estadounidense ayudó a recaudar para el fondo soberano 1 Malaysia Development Berhad (1MDB).El ministro indicó que mantuvo una conversación con representantes de Goldman Sachs Group Inc. durante el mes pasado.“Mientras la cantidad no sea algo que creemos que podemos aceptar, entonces continuamos con el caso legal”, dijo en una entrevista en Kuala Lumpur el sábado pasado.Sin embargo, se negó a decir qué suma sería aceptable.El ex primer ministro Mahathir Mohamad dijo en diciembre pasado que Goldman Sachs había ofrecido en “un punto algo más de mil millones de dólares” por un acuerdo extrajudicial sobre su papel en el escándalo de 1MDB.Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Goldman Sachs ganó 600 millones en honorarios por su trabajo con 1MDB ./.