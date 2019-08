Singapur (VNA)- Las exportaciones nacionales no petroleras de Singapur (NODX) cayeron un 14,6 por ciento en el segundo trimestre de este año, ya que disminuyeron los envíos al exterior de productos electrónicos y no electrónicos.

Singapur (Fuente: VNA)

Según las últimas cifras de la agencia comercial Enterprise Singapore, esto sigue a la baja del 6,4 por ciento en el trimestre anterior.Las exportaciones nacionales de productos electrónicos cayeron un 26,9 por ciento interanual tras el desplome del 17,2 por ciento en los primeros tres meses de 2019.Mientras, las ventas al extranjero de circuitos integrados (IC), productos de disco duro y computadoras portátiles contribuyeron más a la disminución de las NODX electrónicas.Para los productos no electrónicos, las exportaciones nacionales se acortaron un 10,5 por ciento en el segundo trimestre, tras una deducción del 2,6 por ciento en similar período anterior.Los principales contribuyentes a la caída de las NODX no electrónicas fueron las piezas de equipos de ingeniería civil (80,9 por ciento), el oro no monetario (32 por ciento) y los petroquímicos (15 por ciento).Las NODX para los principales mercados de Singapur, excepto Estados Unidos, se redujeron en el segundo trimestre de este año, informó Enterprise Singapore. Los mayores contribuyentes a esa merma fueron China (14,6 por ciento), la Unión Europea (17,5 por ciento) y Japón (28,5 por ciento). - VNA