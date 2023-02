Hanoi (VNA) - Más del 96 por ciento de los empleados en todo el país reanudaron su trabajo hasta el 31 de enero (el décimo día del primer mes lunar) después de una semana de vacaciones por el Tet ( Año Nuevo Lunar ).Según informes de las federaciones laborales de todo el país, desde septiembre de 2022 hasta el 8 de enero de 2023, cerca de mil 300 empresas en 50 ciudades y provincias enfrentaron dificultades con menos pedidos, lo que las obligó a recortar las horas de trabajo de más de 546 mil trabajadores.Tres cuartas partes de los trabajadores afectados estaban en el sector con inversión extranjera, principalmente en las industrias de la confección, el cuero y el calzado y el procesamiento de la madera en ciudades y provincias sureñas como Ciudad Ho Chi Minh, Long An, Tay Ninh, Dong Nai, Binh Duong y An Giang.El 16 de enero, la Confederación General del Trabajo de Vietnam (CGTV) emitió una Resolución sobre la prestación de apoyo a sus miembros y trabajadores que perdieron los empleos o experimentaron reducciones del tiempo de trabajo del primero de octubre de 2022 al 31 de marzo de 2023, en forma de efectivo que van desde unos 42 hasta 130 dólares.Los trabajadores que no estén afiliados a un sindicato recibirán un apoyo equivalente al 70 por ciento de la ayuda a los afiliados.Además, se registraron 18 conflictos laborales y huelgas en todo el país del primero de diciembre de 2022 al 29 de enero de 2023, frente a los 51 registrados durante el Tet 2022./.