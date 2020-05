Do Hung Dung (a la izquierda), ganador de Balón de Oro de Vietnam en 2019 (Fuente:VNA)

Ciudad Ho Chi Minh, 27 may (VNA) El mediocampista del club Hanoi FC, Do Hung Dung, se convirtió por primera vez en el dueño del Balón de Oro de Vietnam, al recibir el mayor honor individual masculino del fútbol nacional por su destacado desempeño en 2019.Se trata de un año lleno de éxitos para Hung Dung, quien junto a su club logró defender el título en la primera división del fútbol vietnamita (LS V. League 1) y llegó a las finales interzonales de la Liga de Campeones de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC), además de conseguir la medalla de oro en los XXX Juegos Deportivos del Sudeste Asiático (SEA Games 30) con la selección masculina sub 22.El joven de 26 años de edad ganó el galardón con 428 votos, mientras Nguyen Quang Hai (del mismo club) y Nguyen Trong Hoang (Viettel) se adjudicaron los balones de plata y de bronce con 310 y 154 puntos, respectivamente.En la categoría femenina, Huynh Nhu alzó el balón dorado, seguida por Chuong Thi Kieu y Nguyen Thi Tuyet Dung.Mientras, el defensor Doan Van Hau , del club holandés Heerenveen, fue el ganador del trofeo al Mejor jugador joven 2019, estableciendo un récord al conseguir ese premio por tercera vez consecutiva.El Comité Organizador también destacó en la ocasión los enormes aportes de los entrenadores Park Hang–seo (selección nacional masculina) y Mai Duc Chung (selección nacional femenina) al desarrollo de fútbol vietnamita durante el pasado año./.