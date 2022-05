Acto de izamiento de banderas de los países participantes en los XXXI Juegos Deportivos del Sudeste Asiático ( SEA Games 31 ) (Fuente:VNA)

La danza del loto (Fuente:VNA)

Hanoi (VNA) El Comité Olímpico Internacional (COI) y los medios de comunicación mundiales publicaron artículos mostrando sus impresiones sobre la brillante ceremonia de apertura de los XXXI Juegos Deportivos del Sudeste Asiático (SEA Games 31) en el estadio de My Dinh en Hanoi, Vietnam.El COI describió en una publicación en su página web oficial cómo la inauguración de los SEA Games 31 iluminó Hanoi y fue colorida con actuaciones vívidas, especialmente la hermosa danza del loto, simbolizando la inspiración, aspiración y fuerza.El periódico Straits Times de Singapur destacó que Vietnam es la sede de los SEA Games por segunda vez luego de casi dos décadas y apreció la inauguración del acontecimiento como un deslumbrante espectáculo de luces combinado con impresionantes fuegos artificiales ante la presencia de más de 20 mil personas en el estadio capitalino de My Dinh.También alabó los esfuerzos del país anfitrión en la inauguración del evento deportivo; al mismo tiempo dijo que se trata de los primeros SEA Games en la etapa pos-pandemia, lo cual refleja que Vietnam y los demás países de la ASEAN han alcanzado avances para encaminarse hacia la nueva normalidad.Mientras, el Diario The Star de Malasia subrayó que el mayor evento deportivo regional comenzó oficialmente en Vietnam con una brillante ceremonia de apertura , mostrando la identidad cultural de la nación indochina y la combinó con tecnología moderna para transmitir el mensaje: "Por un Sudeste Asiático más fuerte", que también constituye el lema principal del acontecimiento.En el acto inaugural, el país anfitrión enfatizó en la importancia del espíritu de solidaridad de todas las naciones en la zona, con vistas a estrechar la cooperación interna y desarrollarse juntos, elogió.Por otro lado, el periódico Post de Indonesia publicó un artículo comentando que la ceremonia de apertura de los SEA Games 31 demostró la identidad vietnamita.Además, la Agencia de información de Francia, AFP, alabó a Vietnam por ser capaz de crear un espectáculo impresionante de luces, bailes y músicas durante la ceremonia inaugural de los juegos deportivos número 31./.