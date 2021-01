Hanoi (VNA) - Medios internacionales destacaron los éxitos económicos de Vietnam en el contexto que el mundo enfrenta serias dificultades por la pandemia de COVID-19.Según el periódico Nikkei Asia Review, a pesar de la epidemia, el sector manufacturero de Vietnam ha demostrado su capacidad de recuperación rápida y constante.La firma de los Tratados de Libre Comercio ( TLC) , sobre todo el entre Vietnam y la Unión Europea, el Acuerdo Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico ( CPTPP ) y el Tratado de Asociación Económico Integral Regional (RCEP), promete brindar grandes oportunidades para el país indochino, indicó Nikkei Asia Review.Al mismo tiempo subrayó que Vietnam y otros países del Sudeste Asiático como Tailandia alcanzaron destacados logros en el enfrentamiento y control de la pandemia de COVID-19.Sin embargo, de acuerdo con las últimas estimaciones del Banco Asiático para el Desarrollo (BAD), el Producto Interno Bruto (PIB) de Vietnam en 2020 aumentó 2,9 por ciento, mientras que la economía tailandesa se contrajo 7,8 por ciento.Por otro lado, debido a su mercado más grande y costos laborales más baratos, Vietnam ha superado a Tailandia en términos del total de inversiones directas extranjeras (IED) y valor de exportación, concretó Nikkei Asia Review.Por su parte, el periódico Financial Express citó el informe de la Unidad de Inteligencia Económica (EIU, por sus siglas en inglés), el cual señaló que Vietnam ha emergido como una base de fabricación con bajo costo en la cadena del suministro de Asia, superando a la India e incluso a China, en términos de los indicadores, políticas relacionadas a la IED, comercio exterior y control de divisas.Mientras tanto, el periódico malasio The Star publicó un artículo en el cual reflejó los éxitos de Vietnam en la rúbrica de contratos con los socios europeos y otros miembros de RCEP en el abastecimiento de arroz.El diario indonesio The Jakarta Post apreció el auge del comercio electrónico en Vietnam en medio de la pandemia de COVID-19 e informó asimismo que el número de pagos móviles en el país indochino en los primeros ocho meses de 2020 se ha multiplicado 10 veces en comparación con 2019./.