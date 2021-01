Hanoi (VNA) - Con motivo de la inauguración del XIII Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV), medios regionales e internacionales publicaron artículos en los cuales destacaron la importancia tanto política como económica de este evento político del país indochino.La página web channelnewsasia.com citó el discurso del secretario general del PCV y presidente vietnamita, Nguyen Phu Trong, en la sesión inaugural con la participación de cerca de mil 600 delegados, en la cual resaltó los logros alcanzados por su país en el desarrollo socioeconómico, la prevención y control del COVID-19 durante los años pasados.Vietnam se ha desarrollado de forma rápida y sostenible, reforzando la confianza de los pobladores en el PCV , el Estado y el socialismo, citó el artículo.Mientras tanto, el periódico tailandés The Bangkok Post también apreció los avances económicos de Vietnam el año pasado, en especial el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 2,91 por ciento.El medio citó las palabras de Phu Trong, en las cuales enfatizó que su país fue reconocido como un punto brillante en el enfrentamiento y control del COVID-19, así como la recuperación económica y el desarrollo nacional.Por su parte, el diario estadounidense The Washington Post indicó que, según el máximo líder del PCV, la globalización y la integración internacional están en el camino correcto, pero se debe enfrentar el auge del nacionalismo y las competencias estratégica y económica.El periódico malasio The Star publicó las palabras del primer ministro, Nguyen Xuan Phuc, quien apuntó desafíos y oportunidades que representan fenómenos como el cambio climático, los desastres naturales y epidemias que ha enfrentado su país, y al mismo tiempo patentizó la necesidad de resolver esos asuntos.Xuan Phuc también aseveró que el XIII Congreso del PCV constituye una magna cita partidista por la ¨Unidad, democracia, disciplina, creatividad y desarrollo¨, que a su vez representa el temple, la resiliencia y la determinación de todo Vietnam por el objetivo de un país fuerte, democrático, equitativo y civilizado, realzó el artículo./.