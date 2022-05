Nguyen Hanh Phuc , subdirector general del Centro Nacional de Acción contra las Minas de Vietnam (Fuente:VNA)

Hanoi (VNA)- El Centro Nacional de Acción contra las Minas de Vietnam (VNMAC), en colaboración con el Ministerio de Defensa y el Centro Regional de Acción contra las Minas de la ASEAN (ARMAC), llevó a cabo una conferencia consultiva internacional para mejorar la eficiencia de apoyo a las víctimas de minas y explosivos posguerra en los países miembros del bloque.



Vietnam es uno de los estados miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) gravemente afectados por las minas y explosivos remanentes de la guerra. Esto no solo representa un peligro para la vida de las personas, sino que también afecta negativamente el desarrollo socioeconómico del país.



En la cita, el coronel Nguyen Hanh Phuc, subdirector general del Centro mencionado enfatizó que, para poder brindar un apoyo integral a las víctimas, es necesario aplicar instrumentos legales y políticas y, al mismo tiempo, considerar aspectos más amplios relacionados con el tema humanitario, el desarrollo y los derechos humanos.



El apoyo a las víctimas incluye no solo la provisión de apoyo médico y de rehabilitación, sino también ayudarlos a ser proactivos, confiados, conscientes y participar en oportunidades comerciales, laborales y sociales, subrayó.



Para hacer esto se requiere la cooperación y el compromiso integral a largo plazo de los países de todo el mundo, los miembros de la ASEAN, las naciones que han sufrido las consecuencias de las minas y bombas, incluidas las que no se han visto afectadas por esos artefactos, afirmó.

El proyecto "Mejorar la eficiencia del apoyo a las víctimas de las minas y explosivos posguerra en los estados miembros de la ASEAN" es una de las soluciones propuestas por el Centro Regional de Acción contra las Minas de la ASEAN, con el respaldo del gobierno surcoreano y el Fondo de Cooperación ASEAN – Corea del Sur.

Esta conferencia es una de las actividades iniciales del proyecto con el objetivo de implementar un sistema de establecimientos para apoyar a las víctimas a nivel regional.



En la conferencia, los delegados discutieron y compartieron conocimientos y experiencias de sus organizaciones en la realización de actividades para apoyar a las víctimas, creando así una base de datos útil para el estudio, establecimiento y operación de un sistema sincrónico y efectivo de instalaciones de apoyo para los afectados por minas y explosivos remanentes de la guerra./.