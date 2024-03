Hanoi (VNA)- Basándose en el derecho nacional e internacional, el Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam denunció hoy dos organizaciones que han estado realizando actividades terroristas en el país.Se trata del Grupo de Apoyo a los Montagnard, cuyo nombre en inglés es "Montagnard Support Group, Inc.", abreviado MSGI, el cual se fundó en 2011 por Y Mut Mlo e Y Duen Bdăp (exmiembros de la Fundación Montagnard - MFI en Estados Unidos) para contactar e incitar a los pobladores de las minorías étnicas a emplear la violencia, realizar actividades terroristas, provocar protestas y disturbios armados, con el fin de exigir la secesión, autonomía y establecimiento de un estado separado en la Altiplanicie Occidental.Su oficina central radica en Estados Unidos y sus canales de comunicación incluyen: “www.montagnardsupportgroup.blogspot.com” y “ Montagnard Support Group ”.Y Mut Mlo, nacido en 1960 en la provincia vietnamita de Dak Lak , es el presidente de la entidad.La segunda es la organización " Montagnard Stand for Justice - MSFJ", que se estableció en julio de 2019 en Tailandia y comenzó sus operaciones en Estados Unidos, en abril de 2023. La oficina central se ubica en Tailandia; su sitio web y canales de comunicación son: “msfjustice.org”, “Montagnard Stand for Justice”, “Nguoi Thuong Vi Cong Ly”, “Klei Kpă Enô Kơ Anak Cu Chiang”, “BHRM Montagnards” y “MSFJ TV”.El líder es Y Quynh Bdap, nacido en 1992, en el distrito de Cu Kuin, provincia de Dak Lak.MSGI y MSFJ, que se centran en realizar propaganda y reclutar miembros, asignándoles tareas y entrenándolos sobre métodos de operación, patrocinaron y orientaron la adquisición de armas y medios para los ataques terroristas en la Altiplanicie Occidental que ocasionaron la muerte a funcionarios y pobladores locales, dañaron bienes del Estado y del pueblo, con el propósito de exigir el establecimiento de un estado separado en la región.Según el Ministerio de Seguridad Pública, ambas son organizaciones terroristas, por lo que cualquiera que realice, propague o incite a otros a participar, patrocinar o recibir patrocinio de estos grupos, asistir a sus cursos de capacitación, o que opere bajo su dirección, comete delitos de terrorismo , financiación del terrorismo y será manejado de acuerdo con las disposiciones de la ley./ .